- Спортсменский директор Майнца Бунгерт считает, что найти фигуру "Браяна 2.0" сложно

Новоиспеченный менеджер Майнца Нико Бунгерт сохраняет молчание относительно возможных свежих лиц, которые могут присоединиться к команде Бундеслиги. 37-летний Бунгерт не стал комментировать эту тему после победы в дополнительное время над командой низшего дивизиона SV Вехен-Висбаден со счетом 3:1 в первом раунде Кубка DFB в пятницу вечером.

"Последние две недели трансферного окна могут быть довольно захватывающими, ситуация может измениться очень быстро", - сказал Бунгерт. "В настоящее время у нас нет заключенных соглашений с потенциальными игроками".

Бунгерт: "Мы взвесим это внутри команды"

Майнц стал новостью в среду, подтвердив переход своего талантливого игрока Брайана Груды в английскую Премьер-лигу в клуб Брайтон и Хоув Альбион. Как сообщается, клуб получил за трансфер астрономическую сумму в 30 миллионов евро.

Найти "Брайана 2.0" нелегко, признал Бунгерт, подчеркнув усилия клуба по восполнению пробела как можно быстрее. "Существует множество разных игроков, и мы будем внутренне обдумывать, какой вариант будет наиболее рациональным".

Бунгерт сказал: "Несмотря на волнение от последних недель трансферного окна, мы пока не подписали ни одного нового игрока". В поисках замены Брайану Груде Бунгерт добавил: "Мы исследуем различные варианты на футбольном рынке, чтобы найти подходящую замену".

Читайте также: