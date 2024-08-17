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Спортсменский директор Майнца Бунгерт считает, что найти фигуру "Браяна 2.0" сложно

Майнц 05 совершает последние ходы на трансферном рынке. Уход Бранимира Груды стал для команды considerable. Vaccancy, оставшаяся после его перехода, будет заполнена Майнцем.

 and  Christian Meier
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Изменения в составе ФSV Майнца 05 могут произойти до окончания трансферного рынка.
Изменения в составе ФSV Майнца 05 могут произойти до окончания трансферного рынка.

- Спортсменский директор Майнца Бунгерт считает, что найти фигуру "Браяна 2.0" сложно

Новоиспеченный менеджер Майнца Нико Бунгерт сохраняет молчание относительно возможных свежих лиц, которые могут присоединиться к команде Бундеслиги. 37-летний Бунгерт не стал комментировать эту тему после победы в дополнительное время над командой низшего дивизиона SV Вехен-Висбаден со счетом 3:1 в первом раунде Кубка DFB в пятницу вечером.

"Последние две недели трансферного окна могут быть довольно захватывающими, ситуация может измениться очень быстро", - сказал Бунгерт. "В настоящее время у нас нет заключенных соглашений с потенциальными игроками".

Бунгерт: "Мы взвесим это внутри команды"

Майнц стал новостью в среду, подтвердив переход своего талантливого игрока Брайана Груды в английскую Премьер-лигу в клуб Брайтон и Хоув Альбион. Как сообщается, клуб получил за трансфер астрономическую сумму в 30 миллионов евро.

Найти "Брайана 2.0" нелегко, признал Бунгерт, подчеркнув усилия клуба по восполнению пробела как можно быстрее. "Существует множество разных игроков, и мы будем внутренне обдумывать, какой вариант будет наиболее рациональным".

Бунгерт сказал: "Несмотря на волнение от последних недель трансферного окна, мы пока не подписали ни одного нового игрока". В поисках замены Брайану Груде Бунгерт добавил: "Мы исследуем различные варианты на футбольном рынке, чтобы найти подходящую замену".

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