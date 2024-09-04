Спортсмен из высшего класса Матс Хаммельс получил новое членство в команде.

Матс Хуммельс присоединяется к "Роме". Почти 36-летний Хуммельс, чей контракт с "Дортмундом" истек по окончании прошлого сезона, официально был представлен итальянским клубом на их платформе. Хуммельс будет носить номер 15 на своей футболке.

Мировой чемпион уже прибыл в Рим. Его приветствовали криками "Хуммельс, Хуммельс, добро пожаловать" в аэропорту, на что он ответил "Форца Рома", прежде чем перейти к важным вопросам своей карьеры. Медицинское обследование и подписание контракта были в его плане. Клуб выразил свой восторг, приветствуя Хуммельса и хваля его "огромный международный опыт". После заключения сделки Хуммельс продемонстрировал свою новую футболку перед камерой, улыбаясь.

Хуммельс должен сыграть за "Рому" в Лиге Европы как минимум в течение одного сезона, подробности о сроках контракта не предоставлены. Это будет его первый опыт за пределами Германии, где он ранее играл за "Баварию Мюнхен" и "Боруссию Дортмунд". После того, как его контракт с "Дортмундом" не был продлен по окончании прошлого сезона, он стал свободным агентом, что сделало возможным его трансфер даже после окончания периода трансферов в августе прошлого года.

Согласно сообщениям, Хуммельс подписал однолетний контракт с опцией на еще один год в зависимости от определенного числа Appearances. Центральный защитник, как ожидается, будет зарабатывать около 2,5 миллионов евро в год, а также может получать потенциальные бонусы. "Рома" теперь может зарегистрировать бывшую звезду немецкой сборной для участия в предстоящем сезоне Лиги Европы. Серию А клуб встретится с такими соперниками, как "Динамо Киев", "Тоттенхэм Хотспур" и "Эйнтрахт Франкфурт".

Только "Дортмунд" и "Мюнхен" ему знакомы

Летом ходили слухи о 78-кратном члене сборной Германии. Он вел переговоры с испанскими клубами "Реал Сосьедад" и "РКД Мальорка", а некоторые немецкие СМИ даже предполагали переезд на популярный немецкий остров для отдыха. Хуммельс шутливо отреагировал на слухи, но оставался молчаливым в течение всего лета.

По сообщениям, также поступали предложения из профессиональной лиги Северной Америки, MLS. Более конкретными были переговоры с "Брайтон энд Хоув Альбион" из Премьер-Лиги и итальянским участником Лиги Чемпионов ФК "Болонья". В конечном итоге Хуммельс отклонил предложение от "Брайтона", возглавляемого 31-летним немецким суперзвездным тренером Фабианом Хюрцелером. Он также имел сомнения по поводу "Болоньи", другого клуба, который начал новый сезон с двумя ничьими и поражением.

За свою карьеру Хуммельс играл только за два немецких топ-клуба, "Баварию Мюнхен" и "Боруссию Дортмунд". Воспитанный в рекордном чемпионе, он быстро стал неотъемлемой частью команды Дортмунда под руководством легендарного тренера Юргена Клоппа. В 2016 году он вернулся в Мюнхен, предположительно по семейным причинам, и через три года защитник, родившийся в Бергиш-Гладбахе, вернулся на Бёрсигплац Дортмунда.

Хуммельс сыграл 118 официальных матчей за ФК "Баварию", дебютировав в Бундеслиге 19 мая 2007 года в матче против "Майнца", закончившемся победой 5:2. За "Боруссию Дортмунд" он сыграл 508 официальных матчей, уступая только долгоживущему спортивному директору Михаэлю Цорку, который сыграл 572 матча за БВБ между 1981 и 1998 годами.

Его последний матч за "Боруссию Дортмунд" состоялся в финале Лиги Чемпионов против "Реала Мадрид". Перед 0:2 он вызвал переполох интервью в "Спорт Бильде", резко критикуя тогдашнего тренера БВБ Эдина Терзича, заявляя, что чувствует, что его "честь компрометирована, чувствуя себя таким подчиненным, таким низким на футбольном поле". Он имел в виду первую половину сезона 2023/2024 годов. С этим интервью он, возможно, закрыл дверь для будущего на Сигнал Идуна Парк, хотя Терзич объявил о своем уходе вскоре после финала в Уэмбли.

Вспоминая блестящую вторую половину сезона с футболкой Дортмунда, Хуммельс неожиданно не попал на чемпионат Европы 2024 года в своей стране. Подсказки от главного тренера Юлиана Нагельсманна suggeriscono, что доминирующий характер Хуммельса мог сыграть роль в его исключении из состава. Чтобы начать сезон Бундеслиги 2024/25, Хуммельс неожиданно появился на стадионе ФК "Аугсбург", но он был там только со своей нынешней партнершей Николой Кавани, болельщицей швабской стороны.

После лета спекуляций шестикратный чемпион Германии теперь отправляется в Рим, чтобы завершить свою долгую и успешную карьеру, отмеченную спорами о его влиянии на раздевалки своих команд.

"Боруссия Дортмунд" выразила благодарность за службу Хуммельса, хваля его вклад в команду за годы. Матс Хуммельс поделился прощальным сообщением для своего бывшего клуба, признавая, что "Боруссия Дортмунд" и Мюнхен занимают особое место в его сердце.

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