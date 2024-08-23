Спортсмен из MLB готов установить необычный рекорд в понедельник, представляя две разные команды в одном матче.

Бостон Ред Сокс и Торонто Блю Джейс встретятся на Фенвее Парк в понедельник, чтобы завершить игру, прерванную между двумя командами 26 июня из-за плохой погоды.

Ситуация становится интригующей.

На момент приостановки игры Янсен, кэтчер, играл за Блю Джейс во время выхода на биту. Месяц спустя он был обменян в Ред Сокс.

С возобновлением игры Янсен больше не является игроком Блю Джейс, а игроком Ред Сокс, что означает, что если он выйдет на поле, то в протоколе игры может быть указано, что он играл за обе команды.

Менеджер Ред Сокс Алекс Корра объявил свой план сделать историю в пятницу, заявив, что Янсен начнет игру 1.

“Он сыграет в игре 1, кстати. Для всех, кто проверяет историю, да, я бросаю это сюда”, - сообщил Корра Boston Herald.

Встреча в понедельник назначена на 2:05 по восточному времени и возобновится в верхней части второго иннинга со счетом 0:0 и Янсеном на тарелке. Блю Джейс заменят Янсена на бите, и Янсен войдет как защитная замена для Ред Сокс, заменив кэтчера Риса МакГайра, которого команда отпустила ранее в этом месяце.

Корра был засыпан сообщениями от спортивных журналистов, спрашивающих, будет ли Янсен ловить.

“Да, он ловит!”, - подтвердил Корра.

На подкасте “Блэр и Баркер” на Sportsnet в понедельник Янсен назвал ситуацию “странностью”.

“Какой-то странности, правда?”, - сказал Янсен. “Это такой странный, сумасшедший случай в бейсболе. Люди спрашивали меня об этом и подходили ко мне, так что это будет весело”.

Впоследствии в серии против Джейс Янсен потенциально может сыграть за Ред Сокс после своего нового статуса как ответа на будущий вопрос викторины.

Возобновление прерванной игры привносит необычный аспект в спорт, так как Янсен, теперь игрок Ред Сокс, может внести вклад в протоколы обеих команд.

С Янсеном, начинающим в качестве кэтчера в игре 1 для Ред Сокс, весь мир бейсбола готовится свидетельствовать уникальный спортивный момент.

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