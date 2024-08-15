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СпортНовостиОлимпийские игры 2024 года в Париже

Спортивный суд вынес вердикт по делу о награждении медалями

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Джордан Чайлс из США заливается слезами из-за якобы бронзовой медали.
Джордан Чайлс из США заливается слезами из-за якобы бронзовой медали.

Спортивный суд вынес вердикт по делу о награждении медалями

Спор за медаль между США и Румынией окончен: Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивацию своего решения, защищаясь от критики США. Решение было "кристально ясным", что касается нескольких секунд.

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивацию в споре об олимпийской бронзовой медали в гимнастике, защищаясь от критики США.Jordan Chiles больше не имеет шансов на место на подиуме в упражнении на полу, которое она праздновала со своей товарищем по команде Simone Biles в Париже. CAS решил, что протест Федерации гимнастики США поступил слишком поздно, и thus, бронза достается румынке Ana Barbosu. "Панель хочет подчеркнуть, что ее роль заключается в том, чтобы судить на основе законов и доказательств, оба из которых crystal clear в этом случае", - заявил он.

На решение в упражнении на полу 5 августа команда США подала протест против баллов Chiles. После просмотра видеозаписи жюри решило признать элемент и скорректировать сложность вверх, переместив Chiles на третье место. Решение было принято после объявления результатов, когда румынка Ana Barbosu уже праздновала свое третье место со своим национальным флагом в зале.

Федерация гимнастики США представляет видеоматериалы

Затем Федерация гимнастики Румынии подала протест в CAS, утверждая, что команда США запросила корректировку после одной минуты и четырех секунд, а не в течение одной минуты после объявления баллов. CAS согласился и объявил корректировку вверх недействительной.

Недавно Федерация гимнастики США представила новые видеоматериалы, показывающие, что первый протест был подан через 47 секунд, а второй - через 55 секунд. Однако CAS не имеет права рассматривать доказательства, представленные после факта, согласно заявлениям федерации. Федерация США сохранила за собой право подать дело в Верховный суд Швейцарии.

Несмотря на новые видеоматериалы, представленные Федерацией гимнастики США, доказывающие, что их первоначальный протест был подан в установленные сроки, CAS остается непреклонным в своем решении. На Олимпийских играх 2024 года в Париже румынка Ana Barbosu сохранит свою бронзовую медаль в упражнении на полу, так как CAS придерживается своей политики не рассматривать доказательства, представленные после завершения дела.

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