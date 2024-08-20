- Спорные правила брака вызывают горячие дискуссии в Китае

Предложенные упрощения браков и усложнение разводов вызывают споры в Китае. В соответствии с предложенными поправками к правилам регистрации брака, парам достаточно предъявить удостоверение личности и заверить, что они не родственники и не уже женаты на ком-то другом.

Требование предъявлять формальную регистрацию по месту жительства (Хукоу) больше не будет актуальным, что упростит регистрацию брака в местах, отличных от официальной регистрации. В то же время, для разводов будет установлен период ожидания в 30 дней, в течение которого любой из супругов может отозвать заявление.

Легче вступить в брак, сложнее развестись

Государственные СМИ приветствовали предложенные поправки, в то время как пользователи социальных сетей выразили недовольство. Возникли опасения по поводу скрытого многоженства и обмана с использованием личных данных, и критика была направлена на период ожидания, который позволяет нежелающему партнеру приостановить процедуру в любой момент.

Комментатор в социальной сети Weibo назвал это "ловушкой": легко войти в брак, но выйти из него - задача. Черновик новых правил регистрации брака открыт для общественной дискуссии до 11 сентября.

Менее половины количества союзов по сравнению с 2014 годом

Как сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа, количество браков в Китае за последнее десятилетие сократилось вдвое. В первом полугодии 2023 года 3,43 миллиона пар зарегистрировались, что составляет всего половину от числа за тот же период в 2014 году.

Эксперты связывают сокращение с ограниченным количеством потенциальных партнеров, меняющимся отношением к браку и финансовыми проблемами. Все больше молодых людей склонны откладывать вступление в брак.

Комиссия, ответственная за предложенные упрощения браков и усложнение разводов, предложила отменить требование предъявлять формальную регистрацию по месту жительства при регистрации брака. В общественной дискуссии были высказаны опасения, и один комментатор в Weibo назвал предложенные изменения "ловушкой", так как они упрощают вступление в брак, но усложняют его расторжение.

Несмотря на эти предложенные изменения, государственные СМИ поддерживают поправки, в то время как пользователи социальных сетей выражают свое недовольство, особенно в отношении периода ожидания при разводах, который позволяет нежелающему партнеру приостановить процедуру.

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