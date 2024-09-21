Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с терроризмом самостоятельно.

Израиль не исключает возможности новых атак на боевиков «Хезболлы» перед заседанием Совета Безопасности ООН. «Мы не можем позволить «Хезболле» продолжать нагнетать напряженность. Эти действия противоречат международному праву, и Израиль будет защищать себя», - заявил посол Израиля в ООН Дэнни Данон перед самым могущественным органом ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что «Хезболла» запустила более 8000 ракет в сторону Израиля за последний год, что привело к многочисленным жертвам и перемещениям людей.

Данон обвинил министра иностранных дел Ливана Абдуллу Бу Хабиба в том, что тот даже не упомянул «Хезболлу» в своей речи перед Советом Безопасности. «Вы позволили террористической организации обосноваться в вашей стране, что привело к гибели вашего собственного народа. Вместо того чтобы обвинять своих мирных соседей, сейчас самое время противостоять «Хезболле», - сказал дипломат.

Данон подчеркнул, что проблема не в Ливане и его правительстве, вместе они могут найти решение. Проблема в «Хезболле». С тех пор, как началась война в Газе, ежедневно происходят обмены огня между Израилем и радикальной исламской организацией «Хезболла». Этот постоянный взаимный обстрел превратился в низкоинтенсивную войну. «Хезболла», финансируемая и обученная Ираном, является мощной политической силой в Ливане, которая находится на грани краха. Заявляя о солидарности с исламским ХАМАСом в Газе, «Хезболла» ответственна за значительное количество насилия в регионе.

Министр иностранных дел Ливана: Израиль - государство-изгой

Ранее министр иностранных дел Ливана Бу Хабиб предупредил Совет Безопасности ООН о риске крупной войны. «Либо этот Совет заставит Израиль прекратить свою агрессию», - сказал Бу Хабиб в Нью-Йорке, «либо мы будем молча наблюдать за грядущим взрывом на горизонте сегодня». Пока не поздно, «вы должны понять, что этот взрыв не пощадит ни Восток, ни Запад и вернет нас в темные времена».

Бу Хабиб обвинил Израиль в организации атаки с помощью взрывных пейджеров и коммуникационных устройств в своей стране. Министр продемонстрировал в совете фотографию, на которой, по его словам, был изображен окровавленный обрубок пальца. Он заявил, что тысячи пейджеров были взорваны. По данным ливанских властей, в результате взрывов манипулированных устройств в течение вторника и среды погибли по меньшей мере 37 человек, а около 3000 других получили ранения, в том числе не только члены «Хезболлы», но и гражданские лица, в том числе дети.

Высокий комиссар ООН по правам человека: Возможные военные преступления?

Израиль еще не взял на себя ответственность за атаки. Ясно, что Израиль пренебрегает международным и гуманитарным правом, продолжил Бу Хабиб. «Если Израиль совершает подобные акты, мы видим лишь слабые выражения сожаления, которые побуждают Израиль игнорировать международные резолюции. Ни одна международная резолюция не была реализована против Израиля с 1948 года», - заявил Бу Хабиб. Израиль считается государством-изгоем.

Высокий комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк сравнил предполагаемое использование Израилем сотен взрывных пейджеров и беспроводных устройств в Ливане с потенциальным военным преступлением. «Если нападающий не может определить совместимость атаки с обязательными принципами международного права, в частности, ее последствия для гражданского населения, атака не должна осуществляться», - сказал Тюрк Совету Безопасности ООН. «Международное гуманитарное право запрещает использование ловушек в виде, казалось бы, безобидных, портативных объектов, специально разработанных для содержания взрывчатых веществ. Терроризация гражданского населения является военным преступлением», - отметил Тюрк.

Следующие абзацы будут относиться к продолжающемуся напряжению между Израилем и Ливаном, поскольку министр иностранных дел Ливана обвиняет Израиль в том, что он является государством-изгоем из-за предполагаемой причастности к взрывам пейджеров в Ливане. Это обвинение было выдвинуто на заседании Совета Безопасности ООН, где министр иностранных дел и посол Израиля защищали действия своей страны и призывали правительство в Бейруте бороться с терроризмом внутри своих границ.

Читайте также: