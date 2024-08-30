- Спорный случай: убийство молодого человека ножом

Молодой человек получил рану в верхней части тела во время потасовки возле школы в Лüneбурге. Его доставили в медицинское учреждение, где authorities заявили, что его жизнь не была в опасности. Четверо подростков получили незначительные порезы.

Предварительное расследование показало, что несколько подростков, возможно, учащиеся школы, были вовлечены в конфликт возле некоторых профессиональных образовательных учреждений. Конфликт начался с толканий и толчков, и, как считается, были использованы ремень и острый предмет.

Полиция прибыла на место с множеством полицейских машин и собрала видеозаписи потасовки. Расследование в отношении лиц, вовлеченных в инцидент, и оснований для спора продолжается в сотрудничестве со школой.

Конфликт между подростками был расценен как еще один неприятный инцидент в районе. Несмотря на использование ремня и острого предмета, к счастью, никто, кроме молодого человека с раной, не получил серьезных травм.

Читайте также: