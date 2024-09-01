- Спорный избирательный спор вокруг новой политики светофоров

Берлин (dpa) – Это была предсказуемая катастрофа. Заранее сделанные прогнозы указывали на то, что коалиция «трафик свет» в Берлине, скорее всего, потерпит серьезное поражение на выборах в Тюрингии и Саксонии. Вопрос был только в том, насколько плохо это будет.

Ранние проекции в 6:00 вечера показали, что это действительно плохо, но могло быть и хуже. СДПГ не удалось пройти в земельный парламент Тюрингии, таким образом, они отсутствуют в обоих парламентах. «Зеленые», которые ранее были у власти в обеих землях, также не смогли преодолеть 5-процентный барьер в Тюрингии, что ставит под сомнение их переизбрание в Саксонии. СДПГ хотя бы избежала унижения не быть представленной в земельном парламенте впервые в истории ФРГ, хотя их результаты были лишь в однозначных цифрах в обеих землях.

Партии, входящие в федеральное правительство, никогда раньше не показывали таких плохих результатов на выборах в землях вместе. То, что Левую партию (ЛСВ) в Тюрингии поддержало намного больше, чем СДПГ, «Зеленых» и СДПГ вместе взятых, и что «Альтернатива для Германии» теперь почти в три раза сильнее, чем коалиция «трафик свет» там, говорит само за себя. То, что коалиционные партнеры смогли примириться незадолго до выборов и согласовать последствия ножевого нападения в Солingen без публичных разногласий, им не помогло.

«Ампельная» корректировка: «Теперь наконец-то должно начаться»

В ночь выборов из штаб-квартиры СДПГ в Берлине поступили обычные оправдания за долю вины «трафика» в поражении на выборах. Да, постоянные разногласия в коалиции утомляют людей, сказала председатель партии Сакка Эскен. Да, это должно наконец измениться. Да, они обещали это раньше. «Но теперь действительно должно начаться», – подчеркнула Эскен, делая паузу после каждого слова для большего эффекта.

Тем не менее, остается вопрос, хватит ли у «трафика» сил для этого. Первое испытание будет – реализация решений по миграционной и безопасности политике, представленных федеральным правительством в прошлый четверг. Союз будет пытаться давить на правительство по этому вопросу, и могут возникнуть résistance от левых крыльев «Зеленых» и СДПГ. Бюджет также еще предстоит пройти через Бундестаг.

Следующие выборы СДПГ в Бранденбурге более важны

Но, скорее всего, они будут держать голову вниз в течение следующих трех недель. Потому что затем следуют выборы в Восточной Германии. И они более важны для СДПГ, чем те в Тюрингии и Саксонии. Потому что социал-демократы непрерывно поставляли министров там с 1990 года. Если переизбрание действующего Диетмара Вайдке провалится, дисциплина в СДПГ может рухнуть.

Тогда это также может стать неудобным для Шольца, который уверенно объявил перед летними каникулами, что хочет возглавить свою партию на следующих федеральных выборах. В настоящее время все спекуляции о сценарии Джо Байдена, в котором Шольц мог бы уйти в пользу более популярного министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ), отвергаются руководством партии. «Мы хотим и будем участвовать с Олафом Шольцем на следующих федеральных выборах», – повторяет председатель СДПГ Ларс Клингебейл как мантру.

Однако Эскен в ночь выборов делает ясно, что она ждет от Шольца более четких позиций СДПГ в правительстве. «Он должен прежде всего сделать ясным, что это правительство, возглавляемое СДПГ. Это также должно быть заметно».

Дискуссия об досрочных выборах из-за ослабления коалиции «трафик свет» может вновь разгореться в ближайшие дни и недели. Однако тот факт, что все партии «трафика свет» должны будут столкнуться с крахом, по-прежнему говорит против такого шага. В настоящее время они вместе составляют от 29 до 34 процентов в опросах на всей территории страны по сравнению с 52 процентами на выборах 2021 года.

В последние месяцы спекуляции о новых выборах в основном приписывались СВП, развалившей коалицию. Однако либералы, с результатами опросов на всей территории страны от 4 до 5 процентов, сейчас, скорее всего, меньше всего заинтересованы в досрочных выборах в Бундестаг.

Нурипуур разозлен на «излишнюю дискуссию»

Председатель партии «Зеленых» Омид Нурипуур недавно назвал коалицию «трафик свет» «временным правительством» – но почти невероятно, что он или его партия внезапно положили бы конец этому «временному периоду». «Зеленые» твердо убеждены в своей роли как стабилизирующей силы в государстве. В тех землях, где сейчас проходят выборы, они подчеркивают, что они единственные, кто четко дистанцировался от ЛСВ, который ставит под сомнение поддержку Украины. Уходить из коалиции в то время, когда возможна вторая президентская кампания Дональда Трампа и Украина продолжает бороться? Мало вероятно.

Нурипуур, однако, в воскресенье выборов делает ясно, насколько он разозлен на внешний вид коалиции «трафик свет». «Эта излишняя дискуссия в этой коалиции навредила всем. И это также часть счета, которую мы видим сейчас».

Союз начинает горячую фазу для принятия решения по вопросу «К»

В Союзе воскресенье выборов рассматривается как начало финальной фазы для принятия решения по вопросу «К» – которое, по словам лидеров ХДС и ХСС Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера, должно быть принято в конце лета – скорее всего, после выборов в земле Бранденбург 22 сентября.

Мерц в целом считается фаворитом в Союзе. Тем не менее, в ХДС есть опасения, что баварский министр-президент может поставить на то, что Мерц столкнется с возможными турбулентностями в ближайшие недели. Это открытый секрет, что Зёдер все еще считает себя лучшим кандидатом на пост канцлера.

Сложные времена предстоят для ХДС до после выборов в Бранденбурге, с возможными оппозиционерами, пытающимися прорвать барьер, установленный Мерцем против АФД. Несмотря на четкие директивы из штаб-квартиры ХДС в Берлине, могут найтись отдельные individuals, готовые бросить вызов этому барьеру.

Мерцу также могут встретиться препятствия в отношении BSW, особенно если ХДС не сможет обойти BSW в процессе формирования правительства. Изначально Мерц был столь же решительно против сотрудничества с BSW, как и с АФД. Вейгель, по словам Мерца, является экстремистом по некоторым вопросам и либералом по другим, заявление, которое он сделал после европейских выборов в июне. Однако под давлением активистов на востоке Мерц отозвал это заявление, сочтя вопрос о сотрудничестве делом для решений на уровне земель.

АФД празднует еще одну победу

Хотя АФД не добилась прорыва в обоих федеральных землях, председатель партии Алиса Вайдель все же приветствовала это как "историческую победу" и "похороны этой коалиции" в своем первоначальном комментарии.

АФД воспринимает свой недавний рост до статуса самой сильной партии в Тюрингии, впервые с момента своего основания в 2013 году, как значительный шаг на пути к расширению своего влияния на национальном уровне. Хотя текущая ситуация не позволяет рассчитывать на перспективы выборов в Бундестаг в 2025 году, так как другие партии отказываются сотрудничать с АФД, которая считается подозреваемой в правоэкстремизме конституционной защитой, партия смотрит в сторону выборов 2029 года. Их стратегия: если к тому времени общественное недовольство АФД и принятие партии достигнут достаточного уровня, это может повлиять на федеральном уровне.

BSW стремится к роли в федеральной политике

Между тем, Сахра Вальгенкнехт и ее партия BSW стремятся к активному участию в федеральной политике. Если начнутся переговоры о коалиции, только что созданная партия надеется выдвинуть требования, которые повлияют на федеральное правительство. Вальгенкнехт назвала прекращение поставок оружия в Украину, более активные дипломатические усилия со стороны федерального правительства и отказ от размещения американских ракет в Германии условиями для участия BSW в правительстве Тюрингии.

Лидер партии "Зеленые" Омид Наурипуур выразил разочарование "излишней дискуссией" внутри коалиции "траffic light", заявив, что она повредила всем участникам. Тем не менее, маловероятно, что "Зеленые" оставят свою роль стабилизирующей силы в коалиции.

То, что левая партия (BSW) показала значительно лучшие результаты, чем СДПГ, "Зеленые" и FDP вместе взятые в Тюрингии, и что АФД теперь почти в три раза сильнее, чем коалиция "траffic light" в этом штате, подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются партии коалиции.

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