- Спорный апелляционный суд: вызов прежней высокопоставленной правительственной чиновнице

В отношении концерта The Rolling Stones в Гамбурге в 2017 году начался повторный суд над бывшим высокопоставленным чиновником финансового отдела во вторник. Обвинение утверждает, что 64-летний чиновник принял взятки и убедил подчиненного участвовать в незаконной деятельности. В конце 2019 года Гамбургский районный суд оштрафовал чиновника на ежедневный штраф в размере €170 на 120 дней. Не удовлетворенный приговором, он обжаловал решение, что привело к этому текущему судебному разбирательству в высшем региональном суде.

Обвинения: Пособничество и подделка документов

Обвинения против бывшего государственного советника 7 районов Гамбурга утверждают, что он принял два бесплатных билета на концерт, предложенные тогдашним главой Северного районного офиса. Эти билеты не входили в обычную квоту билетов на концерт. Кроме того, обвиняемый, действуя как старший в дисциплинарных вопросах, дал разрешение главе Северного районного офиса посетить предконцертное мероприятие и распространил четыре бесплатных билета среди коллег через письмо с датой, отодвинутой назад. Региональный суд назначил две дополнительные даты суда: 28 августа и 2 сентября, как объявил пресс-офис суда.

Предыдущие приговоры главе Северного районного офиса и заместителю

Северный районный офис дал разрешение на концерт с предполагаемой аудиторией в 82 000 человек в Гамбург-Штадтпарк. В начале апреля 2022 года главу Северного районного офиса признали виновным в принятии и выдаче взяток, что привело к ежедневному штрафу в размере €120 на 180 дней. Однако региональный суд оправдал его от основных обвинений в коррупции и нарушении доверия. Заместитель главы Северного районного офиса был признан виновным в получении взяток и пособничестве, получив ежедневный штраф в размере €110 на 110 дней. Два коллеги из-event агентства, ответственных за организацию концерта, были оправданы по всем обвинениям в взяточничестве.

Суд апелляционной инстанции отменяет первоначальное решение

Федеральный верховный суд (BGH) отменил приговор в августе, направив дело в новую палату (Az.: 5 StR 447/22). В своем мнении они считают, что первоначальный приговор был "явно ошибочным". Файлы регионального суда все еще не вернулись в Гамбург более чем через год после первоначальной отмены, как заявил пресс-офис.

Несмотря на продолжающуюся судебную драму, 2017 Musicaufnahme der Rolling Stones in Hamburg была незабываемым концертным опытом для многих. Контроверза вокруг бывшего государственного советника и главы Северного районного офиса омрачает событие, с обвинениями в неподобающем поведении и взятках, связанных с бесплатными билетами на концерт.

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