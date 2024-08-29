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Федеральные земли ГерманииНовостиХилдесхайм

Спорное взаимодействие среди подростков на открытом бассейне - жертвы

В общественном бассейне в Гиhrteхайме две группы вступили в физическое противостояние. Похоже, что ранее между ними уже произошел спор. Авторитеты расследуют возможные случаи тяжких телесных повреждений.

 and  John Stellmacher
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physiques получили травмы во время столкновения, в котором участвовали подростки, недалеко от...
physiques получили травмы во время столкновения, в котором участвовали подростки, недалеко от бассейна 'Jo-Wiese'.

- Спорное взаимодействие среди подростков на открытом бассейне - жертвы

Вне местного общественного бассейна в Хильдесхайме произошла жаркая перепалка между подростками. В результате 14-летний и 16-летний получили травмы. Как сообщалось в вечернем обновлении, правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. В ходе предварительного расследования были установлены двое подозреваемых, 13 и 16 лет. Казалось, это была вражда между двумя противоборствующими группами.

По предварительным данным, tensions между individuals из двух группировок на территории бассейна достигли своего пика, перейдя в открытую драку между представителями обеих сторон. 16-летний получил незначительный порез на шее, а 14-летний - травму головы, как сообщается.

По прибытии на место происшествия правоохранительные органы обнаружили, что большинство одной из групп уже покинули место происшествия. "Подробности и истинная последовательность событий этого вечера остаются неясными и будут уточняться по мере продолжения расследования", - заявили в полиции.

Ссора между подростками, повлекшая травмы, произошла возле того же общественного бассейна в Хильдесхайме, где они обычно проводили свободное время. Правоохранительные органы планируют посетить бассейн Хильдесхайма снова в рамках расследования инцидента.

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