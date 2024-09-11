Спорная статуя, изображающая покойную королеву Елизавету II, принца Филиппа и их корги, вызывает дебаты среди общественности.

Скульптура из бронзы королевы, по словам местного совета, была хорошо воспринята теми, кто видел её лично. Однако некоторые люди в социальных сетях высмеивали её за то, что она не похожа на её фигуру. Один комментатор на посту совета в Facebook сказал: "Это мог быть кто угодно", в то время как другой сказал, что скульптура была "красивой", но не похожа на внешность и одежду покойной королевы.

Ограниченные комментарии на оригинальном посте совета переместили дискуссию на X, ранее известный как Twitter, где скульптура собрала множество просмотров, и несколько пользователей сравнили её с infamous Cristiano Ronaldo bust. Ещё один пользователь добавил: "Даже корги в замешательстве".

Художник Анто Бреннан создал скульптуру по заказу совета Антрима и Ньютабби. Этот памятник, представляющий собой первую дань уважения покойной королеве в Великобритании, был установлен в садах замка Антрим, примерно в 19 милях (30 километрах) к северу от Белфаста, и был открыт в пятницу.

Скульптура изображает Елизавету, смотрящую вдаль, в юбке из твида, резиновых сапогах, клетчатой жилетке и головном уборе, с сумочкой на левой руке и двумя корги у ног. Муж Елизаветы, Филипп, стоит за ней с руками за спиной.

Совет признал, что "искусство иногда может вызывать разные мнения", но выразил удовлетворение тем, как скульптура вписывается в её окружение, рядом со статуей принца Филиппа, герцога Эдинбургского, и в сопровождении двух любяще вырезанных корги. CNN связался с Бреннаном за комментарием.

Елизавета, скончавшаяся в 2022 году, была широко фотографирована, и её образ был изображён на многих картинах и скульптурах. В течение времени также появлялись спорные изображения её и королевской семьи.

Портрет Кэтрин, принцессы Уэльской, на обложке журнала Tatler earlier this year вызвал смешанные реакции в СМИ и в Интернете. В то время как один критик описал его как "невыносимо плохой", другие хвалили его как "красивый".

Первый официальный портрет короля Карла III после его коронации также вызвал споры своей депицией монарха на фоне ярко-красного фона, который, казалось, поглощал его.

Известно, что в 2000 году Люсьен Фрейд написал портрет королевы, который контрастировал с более романтизированными изображениями её в прошлом, и вызвал как критику критиков, так и внимание общественности.

В данном контексте, вот два предложения, содержащие слова 'стиль' и 'искусство':

Скульптура королевы Елизаветы, созданная художником Анто Бреннаном, является уникальным дополнением к стилю общественного искусства, отражая другой взгляд на покойную монархиню.

Несмотря на споры вокруг некоторых изображений королевской семьи, таких как портрет королевы Люсьеном Фрейдом, мир искусства продолжает предлагать разные интерпретации и стили, вызывая как критику, так и восхищение.

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