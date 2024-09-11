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КультураНовостистиль

Спорная статуя, изображающая покойную королеву Елизавету II, принца Филиппа и их корги, вызывает дебаты среди общественности.

Недавно открытая статуя Королевы Елизаветы II, принца Филлипа и двух корги в Северной Ирландии, созданная в честь покойной монарха, вызвала различные мнения среди населения.

 and  Yaroslav Smith
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Разногласия относительно изображений британской монархии являются обычными.
Разногласия относительно изображений британской монархии являются обычными.

Спорная статуя, изображающая покойную королеву Елизавету II, принца Филиппа и их корги, вызывает дебаты среди общественности.

Скульптура из бронзы королевы, по словам местного совета, была хорошо воспринята теми, кто видел её лично. Однако некоторые люди в социальных сетях высмеивали её за то, что она не похожа на её фигуру. Один комментатор на посту совета в Facebook сказал: "Это мог быть кто угодно", в то время как другой сказал, что скульптура была "красивой", но не похожа на внешность и одежду покойной королевы.

Ограниченные комментарии на оригинальном посте совета переместили дискуссию на X, ранее известный как Twitter, где скульптура собрала множество просмотров, и несколько пользователей сравнили её с infamous Cristiano Ronaldo bust. Ещё один пользователь добавил: "Даже корги в замешательстве".

Художник Анто Бреннан создал скульптуру по заказу совета Антрима и Ньютабби. Этот памятник, представляющий собой первую дань уважения покойной королеве в Великобритании, был установлен в садах замка Антрим, примерно в 19 милях (30 километрах) к северу от Белфаста, и был открыт в пятницу.

Скульптура изображает Елизавету, смотрящую вдаль, в юбке из твида, резиновых сапогах, клетчатой жилетке и головном уборе, с сумочкой на левой руке и двумя корги у ног. Муж Елизаветы, Филипп, стоит за ней с руками за спиной.

Совет признал, что "искусство иногда может вызывать разные мнения", но выразил удовлетворение тем, как скульптура вписывается в её окружение, рядом со статуей принца Филиппа, герцога Эдинбургского, и в сопровождении двух любяще вырезанных корги. CNN связался с Бреннаном за комментарием.

Елизавета, скончавшаяся в 2022 году, была широко фотографирована, и её образ был изображён на многих картинах и скульптурах. В течение времени также появлялись спорные изображения её и королевской семьи.

Портрет Кэтрин, принцессы Уэльской, на обложке журнала Tatler earlier this year вызвал смешанные реакции в СМИ и в Интернете. В то время как один критик описал его как "невыносимо плохой", другие хвалили его как "красивый".

Скульптура была представлена публично в садах Антримского замка 6 сентября.

Первый официальный портрет короля Карла III после его коронации также вызвал споры своей депицией монарха на фоне ярко-красного фона, который, казалось, поглощал его.

Известно, что в 2000 году Люсьен Фрейд написал портрет королевы, который контрастировал с более романтизированными изображениями её в прошлом, и вызвал как критику критиков, так и внимание общественности.

В данном контексте, вот два предложения, содержащие слова 'стиль' и 'искусство':

Скульптура королевы Елизаветы, созданная художником Анто Бреннаном, является уникальным дополнением к стилю общественного искусства, отражая другой взгляд на покойную монархиню.

Несмотря на споры вокруг некоторых изображений королевской семьи, таких как портрет королевы Люсьеном Фрейдом, мир искусства продолжает предлагать разные интерпретации и стили, вызывая как критику, так и восхищение.

Работа была создана художником Анто Бреннаном

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