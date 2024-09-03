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Спорная ситуация Маска с Бразилией усугубляется к разочарованию его покровителей

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 3 минут
Элон Маск приобрел Twitter и переименовал его в X.
Элон Маск приобрел Twitter и переименовал его в X.

- Спорная ситуация Маска с Бразилией усугубляется к разочарованию его покровителей

Инициатором неспокойствия стал типичный повод: Бразильские власти потребовали от короткой службы сообщений X ограничить доступ к аккаунтам около 140 радикальных личностей. Элон Маск, создатель сервиса, встретил это требование сопротивлением, несмотря на значительные штрафы. Сейчас этот конфликт представляет потенциальную угрозу для многочисленных пользователей интернета в Бразилии, которые могут лишиться полного доступа к сети.

Последнее развитие событий произошло всего несколько дней назад. В субботу Бразилия исполнила свою угрозу и ограничила доступ своих жителей к ранее известному как Twitter X. Конфликт между Маском и Бразилией уже давно накалился и теперь грозит перерасти в полномасштабный кризис.

Элон Маск против Бразилии

Обе стороны отстаивают свои принципы. Бразильское правительство пытается применить действующее законодательство против международной корпорации, пытаясь заблокировать аккаунты, известные распространением теорий заговора и дезинформации. Элон Маск, в свою очередь, отстаивает свободу слова и выступает против таких ограничений, даже если это означает противостояние отдельным странам. Он неоднократно критиковал судью Александра де Мораеса, называя его "диктатором" и "ложным судьей".

Политический аспект также играет роль в этом конфликте. Большинство целевых аккаунтов были правыми экстремистами, что совпадает с нынешним левым правительством Лулы да Сильвы. Упомянутый судья де Мораес получил дополнительные полномочия от правительства в отношении интернет-компаний.

Маск, однако, стал все более правым в последние годы и поддерживает тесные связи с предыдущим правым популистским правительством Жаира Болсонару, нападая на "диктатуру, маскирующуюся под свободную демократию, которая топчет свой народ". Однако бразильская перспектива не монолитна; даже Верховный суд поддержал блокировку в понедельник.

Маск отказывается подчиняться

Маск имел несколько возможностей предотвратить этот исход. После того, как X не выполнил запросы на блокировку, был наложен штраф, который был проигнорирован. В августе компания даже закрыла свой бразильский офис — якобы из-за страха Маска перед арестом сотрудников. Однако это проигнорировало бразильское законодательство, согласно которому каждая крупная международная корпорация должна иметь местную юридическую reprezentation. Только когда это было восстановлено и штраф был уплачен, X снова получила право на работу.

Решимость судьи де Мораеса очевидна в наложенном штрафе за обход блока. Использование VPN-сервисов для обхода блока может обходиться в ежедневный штраф в размере 8000 евро. Маск, однако, продолжает рекламировать эти услуги. Еще один вариант предлагается его компанией Starlink, которая остается безответной на судебный приказ ограничить доступ к X для бразильских клиентов через спутниковый интернет.

Пострадают клиенты

Бразилия теперь рассматривает меры против Starlink, которые могут включать эскалацию штрафов и даже запрет компании на ведение деятельности в стране. Отрицательные последствия этого шага будут особенно ощущаться в обширных бразильских лесах, где Starlink часто служит единственным средством получения доступа к интернету для отдаленных общин. Прерывание услуг в этих районах отрежет пострадавшие общины от интернета.

Упрямство Маска в значительной степени ответственно за эскалацию. Хотя он утверждает, что защищает право на свободу слова для 140 аккаунтов, он принимает тот факт, что примерно 20 миллионов бразильских пользователей X лишатся доступа к его сервису сообщений. Если Starlink окажется втянутым в это, ситуация для пострадавших клиентов ухудшится.

Маск не проявляет раскаяния, сосредоточившись в основном на нападках на запрет и бразильское правительство. Он наносит низкие удары по судье де Мораесу, даже доходя до оскорблений его внешности. Новое любимое оскорбление Маска: де Мораес похож на лорда Волан-де-Морта из "Гарри Поттера". Он продолжает надеяться на быструю победу, обещая на X, что "этот преступник [де Мораес] скоро окажется за решеткой", но не уточняя, кто будет ответственным за его арест.

В ответ на действия бразильского правительства Элон Маск и его компании, в том числе X и Starlink, стали центральными фигурами в напряженном противостоянии. В субботу Бразилия исполнила свою угрозу и ограничила доступ своих жителей к Twitter X, эскалируя спор между Маском и латиноамериканской нацией. Этот конфликт, связанный с позицией Маска по свободе слова, продолжает развиваться и может затронуть миллионы бразильских пользователей X и отдаленные общины, которые зависят от Starlink для доступа в интернет.

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