- Спорная мода под пристальным вниманием

Подозривая мода, вызвавшая немало шума в мире стиля, набирает обороты: отбеленные брови. Этот тренд повсюду, особенно на подиумах, где модели, такие как Ребекка Мир (32) и Стефани Гизенгер (27) из Германии, присоединились к этому движению. Давайте углубимся в это интригующее модное явление.

Откуда взялся этот тренд?

Хотя он привлек значительное внимание в последние годы и доминирует на многих подиумах, корни отбеленных бровей можно проследить довольно далеко. Еще в Средние века в Европе люди начали удалять брови. Во время элизибетанской эпохи отбеливание или полное удаление бровей было quite common.

Этот тренд вернулся в бунтарской панк-сцене 80-х, став актом протеста против beauty-норм. В 90-х и начале 2000-х отбеленные брови стали все более распространенными в fashion-индустрии. Хотя он никогда не исчезал окончательно, тренд возродился в 2023 году, в частности, благодаря знаменитостям, которые вновь заинтересовали публику и вызвали горячие дискуссии.

Почему такая популярность отбеленных бровей?

Причин этому тренду много. Некоторые дизайнеры могут хотеть подчеркнуть простоту лица, акцентируя внимание на своих коллекциях. Другие могут стремиться сделать заявление, так как отбеленные брови могут изменить пропорции лица в зависимости от формы лица человека.

Кто продвигает этот тренд?

Мадонна (65) была одной из первопроходцев этого тренда, представив его в 1992 году, несмотря на критику того времени. Но икона не позволила критике сдержать себя и снова появилась с отбеленными бровями в январе и феврале 2023 года.

Похоже, певица и актриса Леди Гага (38) тоже является поклонницей этого тренда. Впервые она покорила фанатов своими смелыми и необычными образами на красных ковровых дорожках в 2016 году, демонстрируя почти невидимые брови. С тех пор Гага неизменно носит модные отбеленные брови.

Отбеленные брови на Met Gala

Met Gala, ежегодное fashion-событие, известное тем, что толкает границы, наверняка не чуждо этому спорному beauty-тренду. Действительно, Кэти Перри (39), Ким Кардашьян (43), Кендалл Дженнер (28) и Зендая (27) все появлялись с отбеленными бровями.

Модель и актриса Джулия Фокс (34) даже сделала отбеленные брови своей визитной карточкой, сочетая их с драматическим макияжем для запоминающегося образа.

Прибытие в Германию

Неудивительно, что этот тренд добрался и до немецких звезд. Стефани Гизенгер была первой, кого заметили с отбеленными бровями в июле. Ведущая "taff" Ребекка Мир последовала ее примеру, продемонстрировав свою трансформацию в Instagram-видео и даже вызвав внимание прессы своим смелым красным платьем и отбеленными бровями на церемонии награждения.

Я не буду приукрашивать, все большая популярность отбеленных бровей среди знаменитостей несомненно способствовала их возрождению в 2023 году.

Несмотря на критику в прошлом, Мадонна и Леди Гага остаются верны своей любви к отбеленным бровям, задавая тренды и вдохновляя других принять этот образ.

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