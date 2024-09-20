Спор о Вусиале охватывает общественный дискурс в Германии

Тони Кроос, бывший чемпион мира, вступил в дискуссию, развязанную Диетмаром Хаманном о стиле игры Джамала Мусиала, поддержав своего бывшего товарища по команде. На своем подкасте "Просто Луппен" Кроос спросил своего брата Феликса: "Кстати, насчет водителя-противника. Феликс, ты тоже хотел поговорить о Диди Хаманне, я правильно понял?", тем самым затронув тему национальной команды.

Кроос признал, что Германия "очень благодарна" за Мусиала, а также за Флориана Вирца, которые так долго ждали в стране. "Они будут нести ответственность за нас в ближайшие годы, выигрывать игры для нас". Эти двое талантливых игроков могут превратить, казалось бы, безобидную ситуацию в опасную.

В своей статье для Sky Хаманн охарактеризовал Мусиала как "индивидуального игрока" и "часто одного человека шоу". Если бы он мог, Хаманн сразу же поменял бы Мусиала на Вирца из Леверкузена. После критики Хаманна бывший игрок несколько смягчил свою позицию по отношению к Мусиала, назвав его "вероятно, лучшим дриблером в Европе или мире".

Для достижения побед необходима волшебная пара

У Вирца есть "спокойное отношение" и он "немного более прямолинеен", отметил Кроос. У Мусиала есть преимущество, что "для него один против двух может быть как один против одного для других". Мусиала не смущает, когда к нему подходят двое противников или один очень близко, и он решает ситуацию с помощью своего мастерства.

Кроос объяснил, что "хорошая отправная точка, если они не совсем похожи, чтобы играть вместе". "Если Германия хочет выиграть титулы в будущем, ей понадобятся выдающиеся выступления Мусиала и Вирца в ближайшие годы, чтобы иметь шанс на это".

Кроос считает, что две успешные игры Лиги наций против Венгрии (5:0) и Нидерландов (2:2) являются "первым положительным шагом". С этого момента и до чемпионата мира 2026 года главным будет "продолжение роста индивидуальных игроков" и "укрепление командной кохезсии".

Футбол - это вид спорта, в котором Мусиала и Вирц оставляют свой след, показывая свою способность превращать, казалось бы, безобидные ситуации в опасные. Если Германия хочет выиграть будущие титулы, Кроос считает, что выдающиеся выступления Мусиала и Вирца в футболе будут решающими.

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