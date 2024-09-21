Спор между Трампом и Харрисом захватил политический дискурс среди американцев, усилив ложное представление о проблемах мигрантов.

Вот последние новости от "Революционера", проекта опросов NBC, который отслеживает, что типичные американцы воспринимают, потребляют и чем занимаются в отношении кандидатов в президенты во время предвыборной кампании.

В последнем опросе – проведенном 13-16 сентября Nielsen и Gallup от имени исследовательской группы NBC, Гарвардского университета и Стэнфордского университета – более половины того, что участники запомнили о Харрис, и 40% того, что они запомнили о Трампе, было связано с дебатами на CBS News 9 сентября.

Этот сдвиг примечателен в гонке, где ни один из кандидатов еще не был четко определен в сознании американцев какой-либо конкретной, всеобъемлющей проблемой или нарративом, как ранееuggested опросы "Революционера". Опрос проводился в основном до распространения новостей об очевидной второй попытке убийства Трампа.

После дебатов опрос зафиксировал рост положительных эмоций в отношении обсуждений Харрис, в то время как разговоры о Трампе стали более негативными – в основном, обратный сдвиг в эмоциях после дебатов между Трампом и президентом Джо Байденом. И although Харрис в целом получала более положительные ответы, чем Трамп на протяжении всей своей кампании, разница между ними значительно расширилась на этой неделе. Новые сдвиги в эмоциях, как показал опрос, в основном стимулировались дебатами.

"На основе того, что я наблюдал и узнал, общее мнение таково, что Камала Харрис превзошла себя на дебатах и выступает за второй, но Трамп противится этому", - прокомментировал один из опрошенных. Другой похвалил ее выступление: "Она превзошла всех на дебатах. Трамп этого не ожидал".

Этот анализ эмоций не указывает на то, что выступление Трампа на дебатах было плохо оценено в этом опросе, хотя другие опросы, предназначенные для измерения общественного восприятия его выступления, показывают обратное среди тех, кто смотрел. Вместо этого он указывает на то, что то, что американцы сказали о его выступлении, в основном формулировалось в негативных терминах.

Даже среди опрошенных, поддерживающих Трампа, похвалы за его выступление было меньше, чем критики того, что они воспринимали как предвзятое ведение. "Он выступил хорошо, учитывая, что NBC - предвзятая сеть новостей", - объяснил один из опрошенных.

К негативным эмоциям в отношении Трампа также contribued тон ответов, касающихся иммиграции. В последних данных это в основном касалось опровергнутой вирусной лжи о городе Спрингфилде, Огайо – сначала распространенной кандидатом в вице-президенты Трампа, ДжД Вэнсом, а затем упомянутой бывшим президентом на дебатах, что привело к волне расистской враждебности против населения города, иммигрировавшего из Гаити. В последних данных о том, что опрошенные цитировали для Трампа, фразы, связанные с этими утверждениями, превосходили все, кроме самой фразы "дебаты".

"Во время дебатов с Камалой Харрис он упомянул, что люди крадут и едят животных", - отметил один из опрошенных. "Я никогда этого не забуду".

Некоторые опрошенные, ссылающиеся на историю, идентифицировали ее как ложную – один описал ее как "воспалительную и расистскую дезинформацию", - но другие, похоже, приняли необоснованное утверждение как факт. "Я смотрел клипы дебатов против Камалы, где он в основном обращался к иммиграционным проблемам", - ответил другой. "Похоже, они едят животных".

О том, что участники запомнили о Харрис за последнюю неделю, в основном шла речь о дебатах самих по себе, с фразами "смотрели", "президентские" и "политики", присоединившимися к "дебатам" в топ-10. В их wake доля упоминаний фразы "ложь" для описания того, что они слышали о Харрис, достигла самого высокого уровня на этих выборах и была упомянута столько же опрошенных, сколько и те, кто использовал этот термин в отношении Трампа.

Для Харрис также появилась третья тема, связанная с дебатами: поддержка, полученная после дебатов от Тейлор Свифт. Имя музыкального иконы было четвертым по частоте упоминаний в данных после дебатов, а "поддержка" заняла десятое место.

Выступление Харрис на дебатах и последующая поддержка Тейлор Свифт доминируют в последних политических дискуссиях. Несмотря на попытки Трампа договориться о втором дебате, общественное восприятие его после первого дебата в основном было негативным, часто формулируемым в отрицательных терминах.

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