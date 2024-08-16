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Федеральные земли ГерманииНовостиБеспокойство

Спор из-за беспокойства в суде

В феврале конфликт в районе Саксенхайм (район Людвигсбург) escalated так сильно, что один человек погиб в результате. 45-летнего мужчину теперь должны судить за это.

 and  Michael Bootcampf
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- Спор из-за беспокойства в суде

Из-за якобы совершенного убийства соседа во время ссоры из-за шума с помощью орудия, похожего на вилы, 45-летний мужчина предстанет перед судом в Хайльбронне с пятницы (12:45). Обвинение предъявляет ему обвинение в умышленном убийстве. По данным суда, в феврале в Саξхайме, районе Людвигсбург, он якобы атаковал и убил своего 58-летнего соседа с помощью так называемого грабля, похожего на вилы. Обвинение считает, что причиной преступления стала ссора из-за шума.

Ранее сообщалось о неоднократных полицейских вмешательствах из-за поведения 45-летнего мужчины. Он якобы неоднократно преследовал и оскорблял своих соседей, в том числе и погибшего.

Первоначально запланировано семь дней суда, и ожидается, что приговор будет вынесен к середине октября.

Несмотря на предстоящий суд и серьезные обвинения в умышленном убийстве, 45-летний мужчина не мог сдержать своего беспокойства, ходил по камере в течение дней, предшествующих судебному заседанию. Беспокойство резко контрастировало с тишиной, которая обычно ожидается от подсудимого в такие кризисные моменты.

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