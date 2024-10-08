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Спокойный сон, несмотря на противоречивые действия: анализ спокойствия Нетаньяху.

Израиль испытывает сильную неловкость или мучения

 and  Carmen Simpson
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Некоторые из семей заложников в настоящее время заняты efforts по извлечению останков своих умерших...
Некоторые из семей заложников в настоящее время заняты efforts по извлечению останков своих умерших родственников из Газы.

Спокойный сон, несмотря на противоречивые действия: анализ спокойствия Нетаньяху.

7 октября навсегда останется источником глубокой печали. Это очевидно. Но Израиль стоит на грани распада из-за нежелания премьер-министра Нетаньяху спасти заложников, удерживаемых ХАМАСом. Страна этого не заслуживает, особенно храбрые выжившие после терактов.

В этот роковой день 7 октября Ирит Лахав и её дочь прячутся в укрытии кибуца Нир Оз. Они считают, что хаос снаружи - это обычное воздушное нападение, знакомое ракетное нападение из Газы. Но к ним присоединяется неожиданное сопровождение - автоматная стрельба, взрывы гранат, снаряды танков. Доносятся голоса, говорящие на арабском.

В течение следующих 12 часов не прекращается ни одной минуты стрельбы и взрывов. Ирит и её дочь молчаливо подчиняются. Никто не должен знать, что они прячутся внутри. Ирит сооружает самодельное защитное устройство из шеста от лодки и частей пылесоса, её дрожащие руки пытаются оставаться стабильными.

Ирит убеждена, что дверь не выдержит. Поэтому она тихо собирает книги с полки, создаёт баррикаду перед дверью. "Так мы не умрём, а только будем ранены", - отгоняет мысли о безнадёжности. "Бесполезно", - бормочет её дочь. "Мы умрём". Первая книга, которую берёт Ирит, - это научно-популярная книга о нацистской эпохе. Она показывает её дочери, шепча: "Надеюсь, на этот раз Гитлер спасёт нас".

Рассказывая свою историю, Ирит заставляет нас представить себя в том же тёмном, душном пространстве. Вне укрытия террористы бегают из дома в дом. Они пытаются проникнуть в укрытие пять раз, стуча, пытаясь пробить дверь, но потом теряют интерес. Последнее нападение происходит в пять часов дня.

Ирит почувствовала себя "предательской" в течение тех 12 часов, когда пряталась. Оставленная своей страной, почти принесенная в жертву её солдаты. И Ирит Лахав всё ещё чувствует себя предательской. Она, которая проявила исключительную храбрость и стойкость в лицом к лицу с невзгодами, достигает предела при мысли о 101 заложнике, всё ещё удерживаемом ХАМАСом. "Для вас они - имена и фотографии", - обращается она к своей аудитории. "Для меня они - некоторые из моих ближайших друзей. Родители моих друзей. Дети моих друзей. Я узнаю их голоса".

С тех пор Ирит направляет свою храбрость и стойкость на борьбу за обмен заложниками с ХАМАСом, как и многие другие израильтяне в течение 365 дней. Сегмент из 10-миллионного населения, который никогда не прекращал протестовать в Германии, требуя освобождения пленников.

Они все чувствуют себя предательскими по отношению к своему правительству, и их негодование не ослабевает. Тринадцать лет назад премьер-министр Биньямин Нетаньяху напряжённо работал над сделкой, чтобы освободить одного израильского заключённого из рук ХАМАС. В обмен были освобождены 1027 палестинских заключённых. Сейчас, когда 101 человек находится в руках террористов, Нетаньяху, похоже, активно препятствует сделке с ХАМАСом. Он наблюдает, как его страна рушится.

Он всегда представляет разумные аргументы - будь то политические или военные, они все опровергаются. Но они важны, потому что для израильского правительства жизни 101 пленника, якобы избитых, изнасилованных в подземных туннелях Газы, кажутся менее важными, чем их собственное удержание власти.

Так как Ирит Лахав часто думает о своих похищенных соседях, она часто не может спать по ночам. У подруги Ирит уже похоронен свой сын, убитый ХАМАСом. Её дочь удерживается в Газе. "Она не может спать или есть", - описывает Ирит состояние своей подруги. И каждый, кто это слышит, знает, что жизнь этой матери можно описать одним словом: невыносимая. То, что Биньямин Нетаньяху может спать по ночам, непостижимо.

Несмотря на постоянные угрожающие звуки снаружи, Ирит и её дочь терпят боль своего укрытия, надеясь на мирное решение. Но боль предательства всё ещё остаётся внутри Ирит, так как она считает, что её страна и её лидеры не придают приоритета освобождению заложников.

Постоянная борьба за свободу заложников причиняет страдания многим израильтянам, в том числе и Ирит. Боль разделения и неопределённости ощутима, особенно для тех, кто потерял любимых или имеет родственников, всё ещё удерживаемых в Газе.

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