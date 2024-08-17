- Спецслужбы вытащили женщину из автомобильной аварии в Сент-Эгидиене.

В пригороде Цвиккау, конкретно в Санкт-Эгидиен, пожилая личность попала в затруднительное положение со своим автомобилем. Машина была неподвижна, и пожилая женщина каким-то образом заперлась внутри, а ключи выпали и оказались вне досягаемости между сиденьем и дверью. Местное полицейское управление Цвиккау было оповещено обеспокоенным сыном, который вернулся с покупок и обнаружил, что его мать не может выйти из машины из-за обезвоживания, вызванного жаркой погодой. Пожарная команда была отправлена, и они сначала попытались разбить окно. Однако ситуация требовала более специализированных инструментов, чтобы finally открыть дверь и освободить пожилую женщину. После успешного спасения она была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности.

Пожилая личность жила в Цвиккау более четырех десятилетий, воспитывая своих детей в этом тихом городке. Услышав новости о затруднительном положении своей матери, дочь приехала из Берлина, путь которого занял несколько часов, чтобы оказать свою поддержку.

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