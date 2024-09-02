Спецслужбы вытащили из обломков человека после нападения России на Харьков

06:20 Взрывы и атаки: Интенсивное российское воздушное наступление на Киев

Россия начала серию атак дронов, более десяти крылатых ракет и множество баллистических ракет против Украины. Как заявило командование ВВС Украины, Киев, а также возможно и другие города, подверглись ударам. После серии взрывов в Киеве жители спешно направились в укрытия. Мэр Виталий Кличко объявил, что экстренные службы были направлены в районы Голосеевский и Соломянский. Кличко сообщил о многочисленных пожарах в Telegram. Об этом также сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко. Сообщается, что один человек пострадал от обломков в районе Шевченковский. "За каждым действием последует реакция. Противник это почувствует", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

05:39 Взрывы: Российская ракета поразила Киев

Столицу Украины Киева вновь атаковали российские ракеты, сообщает украинское военное командование. Воздушные силы были развернуты для отражения атаки, сообщили военные источники в Telegram. Жители Киева сообщают о нескольких громких взрывах, указывающих на активацию систем ПВО. Точное количество выпущенных ракет и возможный ущерб неизвестны.

04:46 Путин: Строительство нового газопровода в Китай в процессе

Вместе с Монголией Россия приступила к подготовке строительства нового газопровода в Китай, заявил президент России Владимир Путин. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование проекта, и были завершены необходимые технические изыскания, заявил Путин в интервью монгольской газете "Оноодор". Предполагается, что газопровод "Сила Сибири - 2" будет перекачивать 50 миллиардов кубометров природного газа в год из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34 Сироты в Сумах под ударом России - 13 пострадавших

Российские войска обстреляли детский реабилитационный центр для детей с ментальными расстройствами и приют в Сумах, сообщает "Украинская правда". Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Учреждение находится в жилом районе, сообщает газета со ссылкой на местную военную администрацию.

02:26 Большинство поляков поддерживают сбивание российских разведывательных дронов

Опрос, проведенный польской газетой "Резекспосолита", показывает, что почти 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, вторгающиеся в польское воздушное пространство во время украинских воздушных налетов. Опрос касается неопознанного летающего объекта, предположительно самодельного drone Shahed, который провел более 30 минут в польском воздушном пространстве, прежде чем исчезнуть 26 августа. Полковник Томаш Древеняк сказал радио RMF24, что Россия может изучать систему ПВО Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Жертва в Белгороде от украинского обстрела

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил о смерти одного человека в результате обстрела украинскими войсками в селе Шагаровка недалеко от границы. Трое других были ранены при обстреле Шебекино. По меньшей мере еще один village был обстрелян украинцами.

23:08 Россия заявляет об interception 158 украинских дронов

Россия заявила, что нейтрализовала "массовые" украинские атаки дронов на столицу Москву и 14 других регионов. В течение ночи было перехвачено 158 воздушных объектов, заявил министерство обороны в Telegram. По официальным данным, 10 дронов атаковали Москву.

22:24 Воздушный удар по Харькову: число пострадавших возросло до 47

Число жертв массивного российского воздушного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семеро детей, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Несколько гражданских зданий, в том числе торговый центр, были поражены, как видно на фото из новостных агентств.

21:52 Авария украинского вертолета во время тренировки: две смерти

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Две жизни унесла авария украинского вертолета во время тренировки на Ивано-Козедубском национальном авиационном университете ВВС Украины. Ми-2 вертолет выполнял учебный полет, сообщает государственное информационное агентство Ukrinform. Расследование, специалисты и представители министерства обороны изучают место аварии, но причина аварии остается неизвестной.

21:06 Объявление о перебоях с электричеством в Украине

Украина столкнется с принудительными отключениями электроэнергии в понедельник из-за массивных российских атак на ее энергетическую инфраструктуру, сообщает Ukrenergo. Организация уведомила Ukrinform, что критически важная инфраструктура останется нетронутой, но предупредила, что обстоятельства могут измениться.

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здесь.01:59 Европейский союз осуждает российскую агрессию

Европейский союз решительно осуждает продолжающиеся военные операции России против Украины и выражает солидарность с украинским народом.

00:12 ЕС предоставляет помощь перемещенным украинским гражданам

В ответ на кризис Европейский союз предоставил существенную помощь для поддержки перемещенных украинских граждан, предоставив tanto гуманитарную помощь, как и долгосрочные программы восстановления.

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