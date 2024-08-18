- Спецслужбы вытащили 86-летнего мужчину из машины в Сент-Эгидиене.

В пригороде Цвиккау, неподалеку от Святого Эгидиена, 86-летняя женщина попала в щекотливое положение со своей машиной. Она случайно заперлась изнутри, и ключ от машины застрял между сиденьем и дверью. Как на зло, жара снаружи заставила ее обезвожиться, и когда ее 50-летний сын, который был в магазине, не смог открыть машину, он понял серьезность ситуации и сразу же позвонил в пожарную службу. После того, как они пытались разбить окно, чтобы помочь женщине, пожарные были вынуждены использовать специальные инструменты, чтобы открыть дверь. После того, как они успешно освободили пожилую женщину, они отвезли ее в больницу в качестве меры предосторожности.

Пожилая женщина была раздосадована, так как не могла достать ключ от машины, застрявший между сиденьем и дверью. Несмотря на все усилия, ее сын не смог открыть машину с запертыми ключами.

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