Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

Спецслужбы вытащили 86-летнего мужчину из машины в Сент-Эгидиене.

Пожилая женщина остаётся запертой в своей припаркованной машине, ожидая сына, который должен забрать её.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- Спецслужбы вытащили 86-летнего мужчину из машины в Сент-Эгидиене.

В пригороде Цвиккау, неподалеку от Святого Эгидиена, 86-летняя женщина попала в щекотливое положение со своей машиной. Она случайно заперлась изнутри, и ключ от машины застрял между сиденьем и дверью. Как на зло, жара снаружи заставила ее обезвожиться, и когда ее 50-летний сын, который был в магазине, не смог открыть машину, он понял серьезность ситуации и сразу же позвонил в пожарную службу. После того, как они пытались разбить окно, чтобы помочь женщине, пожарные были вынуждены использовать специальные инструменты, чтобы открыть дверь. После того, как они успешно освободили пожилую женщину, они отвезли ее в больницу в качестве меры предосторожности.

Пожилая женщина была раздосадована, так как не могла достать ключ от машины, застрявший между сиденьем и дверью. Несмотря на все усилия, ее сын не смог открыть машину с запертыми ключами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Гром получает искренние, заключительные приветствия
Федеральные земли Германии

Гром получает искренние, заключительные приветствия

- Гром получает искренние, заключительные приветствия Команда Берлин Стром завершила свой сезон в ЕЛФ (Европейской лиге футбола) разгромным поражением. С результатом 14-47 (7-33) они уступили Рейн Флеймз на стадионе Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Местная команда к перерыву имела преимущество в 26 очков, что подчеркивало растущую неравномерность конкурентоспособности в ЕЛФ. Обе команды не

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
КСЧ Тренер Кристиан Эйхнер Переживает Удовлетворение
Федеральные земли Германии

Карлсрухерский СК без усилий завоевал титул в своем выезде в Лотте.

КСК продолжает свою безпроигрышную серию, проходит во второй раунд Кубка, оставляя команду из Регионаллиги Лотте без шансов.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Общество

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.
Спорт

Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

- Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле. Первый раунд Кубка Германии: Бохум выбывает, а другие клубы продолжают борьбу Бохум стал первым клубом Бундеслиги, вылетевшим из Кубка Германии уже на первом этапе, уступив 0:1 (0:0) клубу 2-й Бундеслиги SSV Jahn Регенсбург,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно