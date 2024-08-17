Спецслужбы справились с аварией в легендарном лондонском доме Сомерсет.

Пожарные борются с пламенем на части крыши здания, сообщает заявление пожарной службы. Для этого используются два их 32-метровых (примерно 105 футов) лестницы.

Причина пожара пока неизвестна, говорится в заявлении. В связи с этим Somerset House закрыт для общественности, пока ситуация не будет улажена.

Это здание было построено в 1500-х годах, но затем было разрушено и перестроено в 1700-х годах.

В стенах этого здания в 1604 году был подписан Лондонский договор, положивший конец 19-летней англо-испанской войне.

В настоящее время Somerset House служит местом для творческих мероприятий и выставок. На субботу было запланировано танцевальное соревнование во внутреннем дворе здания, с танцевальными выступлениями, мастер-классами, живыми диджеями и грандиозной уличной вечеринкой, кульминацией которой должен был стать танцевальный баттл между четырьмя концами Лондона.

"Все сотрудники и посетители в безопасности, и сайт закрыт", - заявили в Somerset House на своем веб-сайте. "Лондонская пожарная бригада оперативно отреагировала, и мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня", - добавили они.

Это текущая ситуация, и мы предоставим обновления по мере их поступления.

Пожар в Somerset House привлек международное внимание, с сообщениями, распространяющимися по всему миру. Несмотря на пожар, запланированное танцевальное соревнование в сотрудничестве с танцевальными группами из разных частей Великобритании к сожалению отменено.

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