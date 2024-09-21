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Специалисты выступают за адаптивные цены на билеты в Германии.

 and  Ann Bradley
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За время своего существования немецкий билет был приобретен более 13 миллионов раз.
За время своего существования немецкий билет был приобретен более 13 миллионов раз.

Специалисты выступают за адаптивные цены на билеты в Германии.

Германский билет больше предпочитают пользователи, чем федеральные земли, и политики выражают мнения о потенциальном повышении цен с момента его дебюта. Эксперты рекомендуют сохранить доступность годовой подписки, ввести социальные и семейные тарифы и положить конец продолжающемуся дискуссии о стоимости.

Согласно специалистам по транспорту из "Альянса pro Rail" и "Зелёных", более гибкий подход к ценообразованию необходим для долгосрочного обеспечения Германского билета. Стефан Гельбхаар, транспортный политик фракции "Зелёных", заявил: "Постоянных клиентов нужно поощрять и удерживать". Гельбхаар выступает за сохранение годовой подписки по цене 49 евро, утверждая, "Это добавляет дополнительную ценность годовой подписке". Это также улучшит эффективность транспортных компаний, снизив общение с многочисленными ежемесячными подписками. Кроме того, увеличение количества билетов для работы и семейное предложение могут еще больше привлечь Германский билет.

Дирк Флеге, генеральный директор "Альянса pro Schiene", также подчеркнул: "Доступные годовой подписки можно стимулировать, предлагая их по более низкой цене, чем отменяемые ежемесячные Германские билеты. Также необходим социальный билет для тех, кто не может позволить себе обычную цену". Он также критиковал бесконечные дискуссии о цене, заявляя: "Конференция министров транспорта должна дать сигнал, что Германский билет постоянный и надежный по цене".

Министры транспорта соберутся в понедельник

В понедельник министры транспорта федеральных земель соберутся на специальную конференцию в Дюссельдорфе, чтобы обсудить Германский билет на следующий год. Доступный по всей стране за 49 евро с момента своего введения в мае 2023 года, билет был продан более 13 миллионов раз. Однако финансирование от федерального и государственного правительства требуется, при этом каждый вносит по 1,5 миллиарда евро в год.

Недавние предложения отдельных федеральных земель предусматривают существенное повышение цен начиная с 1 января 2025 года. Например, Бавария предлагает ежемесячную цену не менее 64 евро в своем документе, отправленном на раунд министров транспорта земель. Это rappresented почти 30-процентное увеличение по сравнению с текущей ценой в 49 евро. Аналитики рынка предсказывают массовые отмены, если такие повышения произойдут, что может угрожать покрытию затрат.

В свете предстоящих дискуссий было бы полезно рассмотреть влияние местного транспорта на пользователей. Доступные годовой подписки на Германский билет могут стимулировать использование местного транспорта, делая его более доступным для более широкой аудитории.

На предстоящей конференции важно рассмотреть предложенные повышения цен отдельными федеральными землями, такие как предложение Баварии о ежемесячной цене в 64 евро, которое может привести к значительным отменам и повлиять на покрытие затрат билета.

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