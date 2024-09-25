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Специалисты рассказывают о взрывах в Кельне

Задерживаемые отказываются от общения.

 and  Grigoriy Williams
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Пожар нанес значительный ущерб, почти полностью уничтожив кафе, расположенное в Кёльн-Пееш
Пожар нанес значительный ущерб, почти полностью уничтожив кафе, расположенное в Кёльн-Пееш

Специалисты рассказывают о взрывах в Кельне

За последние несколько недель мы стали свидетелями серии инцидентов в Кёльне и Бонне. 25 сентября взрыв произошел на перекрестке Escher Straße и Longericher Straße в Кёльне-Пеш, был разрушен кафе, и двое человек получили легкие ранения. 21 сентября бомба взорвалась возле жилого дома в Вакхберге-Адендорф, причинив ущерб имуществу. Аналогичным образом, 18 сентября оконные стекла магазина одежды на Ehrenstraße были разбиты, сработало зажигательное устройство, и 16 сентября взрыв произошел перед клубом Vanity на Hohenzollernring, вызвав переполох в центре Кёльна. Этот список можно продолжить до июля.

Полицейские власти Кёльна в настоящее время борются с новой волной насилия среди преступных группировок. И министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Herbert Reul, и полицейский chief Кёльна Michael Esser единодушны в своем мнении о причинах этих актов. Reul сказал "Süddeutsche Zeitung", что связующим звеном между этими инцидентами является "голландская наркомафия". Esser выразил аналогичное мнение на пресс-конференции после одного из взрывов, выразив мнение, что такая связь с организованной преступностью в Нидерландах очевидна. Термин "Мокро-мафия" широко используется в регионе, поскольку некоторые наркодилеры из соседних стран являются марокканцами. Однако эксперты неоднократно предостерегают от использования этой терминологии, утверждая, что она неточно отражает истинную структуру организованных преступных сетей.

Конфликт среди преступников

В течение нескольких дней было задержано 13 подозреваемых, как заявил Reul, и более 60 следователей были вовлечены в расследование. По словам Reul, первоначальные случаи в июле были связаны с потерянными наркотиками, в частности, "приблизительно 300 килограммов каннабиса стоимостью 1,5 миллиона евро, которые они хотели вернуть". Reul также заявил, что "другие преступники подвергаются давлению из-за этих взрывов".

Оливер Хют, председатель Союза немецкой криминальной полиции в Северном Рейне-Вестфалии, провел параллели между этой тактикой и методами организованной преступности в Нидерландах. Он сказал WDR, что взрывы у дверей - обычное явление в Нидерландах, происходящее несколько сотен раз в год. По словам Хюта, такие нападения служат для передачи сообщения преступному миру, утверждая, "мы знаем, где вы находитесь. Мы можем добраться до вас в любое время". Reul также подчеркнул, что "в основном, речь идет о угрозах в отношении отдельных лиц в преступном мире и тех, кто участвует в сделках с наркотиками".

Кажется, основной целью было причинить ущерб имуществу, но при этом приемлемы и возможные пострадавшие. Следователи вряд ли получат дополнительную информацию от задержанных. "Те, кого мы арестовали, в основном молчат", - сказал Reul. "Даже те, кто живет в поврежденных зданиях, молчат, так как им не выгодно, чтобы эти инциденты стали достоянием общественности".

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии также выразил обеспокоенность тем, что это может быть началом тревожной новой тенденции. "Здесь появляется новая форма насильственного поведения, с которой мы никогда не сталкивались и которой мы должны противостоять", - сказал Reul, связывая это развитие с легализацией каннабиса в Германии.

Параллели с Нидерландами

Датский криминолог Робином Хофманн оценил, что легализация небольших количеств каннабиса в Нидерландах была "источником Мокро-мафии". Эксперты утверждают, что текущее легальное производство каннабиса в Германии не достаточно для удовлетворения спроса, что создает рынок для нелегальных наркотиков. В августе председатель BDK Северного Рейна-Вестфалии Хют оценил годовой спрос на каннабис примерно в 400 тонн.

Reul подозревает, что преступники, связанные с наркотиками, воспользуются растущим рынком. "Я не верю, что они когда-либо останутся довольны и скажут, что заработали достаточно", - сказал министр. "Они хотят оставаться в бизнесе. В Нидерландах, где наркополитика также шла по похожему пути, на улицах происходит значительное количество насилия, связанного с наркотиками".

Хют надеется, что расследование местных властей принесет положительные результаты и послужит сдерживающим фактором. В случае взрыва в магазине полиция изучает записи с камеры видеонаблюдения на центральном вокзале Кёльна в поисках подозреваемого.

Был прорыв несколько часов спустя после последнего взрыва в кафе: подозреваемый сдался полиции сегодня. Считается, что он имеет "связи" с заведением. Полиция продолжает поиски второго подозреваемого, которого видели очевидцы ночью. В настоящее время следователи не видят связи между этим подозреваемым и другими взрывами, которые, как подозревают, имеют криминальную подоплеку.

Полиция Кёльна работает не покладая рук, чтобы справиться с последствиями недавней волны насилия, связанной с преступными группировками, как заявил министр внутренних дел Herbert Reul. Reul считает, что связующим звеном между этими инцидентами является участие голландской наркомафии, во что также верит полицейский chief Кёльна Michael Esser.

В свете продолжающихся расследований полиция тщательно отслеживает все возможные наводки, поскольку подозреваемый сдался после последнего взрыва в кафе, якобы имеющий связи с заведением.

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