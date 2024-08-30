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ТехнологииНовостиЕвропейский Союз

Специалисты предупреждают о сфабрикованных клипах знаменитостей

В сети мошенники непрерывно изобретают хитрые схемы, чтобы опустошить средства интернет-пользователей. В настоящее время циркулируют видеоролики, якобы знаменитости, рекламирующие финансовые вложения.

 and  Yaroslav Smith
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Возмущающие личности стремятся обмануть бескорыстных людей, используя манипулируемое глубокое...
Возмущающие личности стремятся обмануть бескорыстных людей, используя манипулируемое глубокое поддельное видео

- Специалисты предупреждают о сфабрикованных клипах знаменитостей

Современная афера пытается обмануть доверчивых людей и лишить их средств с помощью обманчивых видеореклам, согласно данным европейского поставщика кибербезопасности Eset. Эти видео создают ложное впечатление, что известные фигуры, такие как председатель ХДС Фридрих Мерц, сооснователь SAP Диетмар Хопп или эксперты ARD по телевидению, поддерживают революционные финансовые инвестиции с исключительным потенциалом доходов. В поддельных видеокадрах обещается большая прибыль при минимальных вложениях.

Подозревается, что организаторы аферы находятся в России или на Украине. Они используют подлинные новостные сегменты в качестве основы для своих фальшивых видео, обучая свой ИИ-софт этим данным для создания нового сегмента. Голоса в поддельных видео продвигают сомнительную платформу для инвестиций под названием Immediate Matrix.

Основной целью являются потребители в Германии

По данным Eset, эти фальшивые видео начали циркулировать с мая, и в настоящее время основной целью являются потребители в Германии. Варианты глубоких подделок также целевым образом направлены на потребителей в других странах, включая Канаду, Японию, ЮАР и Нидерланды.

"Политики и другие публичные фигуры - это настоящая золотая жила для мошенников с ИИ", - сказал эксперт Eset Ондрей Новотны, который принимал участие в раскрытии кампании. "Есть целый архив изображений, видео и аудиозаписей, которые они могут использовать для питания своих инструментов ИИ. Результат: известная фигура дает, казалось бы, серьезный совет о том, как инвестировать свои деньги".

Eset настоятельно рекомендует не поддаваться на якобы выгодные возможности инвестирования. "Если пользователи клюнут на это и инвестируют, их деньги пропадут". В других странах, где велась эта кампания, жертвам даже звонили мошенники, чтобы запугивать и давить на них, чтобы они вложили больше денег.

Как распознать глубокие подделки

"Глубокие подделки в этой кампании часто низкого качества и не имеют правильной синхронизации губ", - сказал эксперт Eset Ондрей Новотны. "Но это не останавливает мошенников, потому что им нужно всего лишь небольшое количество получателей, которые клюнут на это и переведут запрошенную сумму. Это легкие деньги с минимальными затратами со стороны преступников".

Европейский союз выразил озабоченность по поводу растущего использования технологии глубоких подделок в мошеннических операциях, так как фальшивые видео также целевым образом направлены на потребителей в странах, таких как Нидерланды, которые являются членом ЕС. Eset, поставщик кибербезопасности, базирующийся в ЕС, активно работает над борьбой с этой проблемой.

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