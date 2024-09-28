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ПолитикаНовостиОн является главой Корпуса стражей исламской революции.

Специалисты предполагают, что существование Насраллы потенциально препятствует перспективе преемника Хаменеи.

Влиятельная фигура в ближневосточном регионе

 and  Anthony Ross
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На похоронах в Иране ХассанNasrallah (слева) видится стоящим рядом с Аятоллой Али Хаменеи ( midden...
На похоронах в Иране ХассанNasrallah (слева) видится стоящим рядом с Аятоллой Али Хаменеи ( midden ) и основателем Исламской республики, аятоллой РухоллаХомейни ( справа ).

Специалисты предполагают, что существование Насраллы потенциально препятствует перспективе преемника Хаменеи.

При кончине Хасана Насраллы влияние «Хезболлы» значительно ослабевает. Насралла не только возглавлял организацию, но и был ключевой фигурой в так называемом Оси Сопротивления против Израиля, что может создать вакуум в духовном лидерстве для Ирана.

По словам эксперта по Ближнему Востоку Яниса Юлиана Гримма из Берлинского свободного университета, смерть Насраллы является существенным ударом, нанесенным Израилем, который выходит за пределы границ Ливана. Гримм заявил: «Смерть Насраллы имеет серьезные последствия для структуры власти в Иране и более широком регионе».

Гримм объяснил: «Насралла был видным общественным деятелем на всём Ближнем Востоке, выступая и в роли страшилки, и в роли точки объединения для альянсов». Рост влияния Насраллы в Оси Сопротивления, альянсе, возглавляемом Ираном и включающем повстанцев-хуситов, иракские милиции, Башара аль-Асада в Сирии, «Хезболлу» и Корпус стражей исламской революции, сделал его важной фигурой в альянсе, так как «Хезболла» широко признавалась как единственная фракция, способная бросить вызов Израилю.

В случае отставки или смерти аятоллы Али Хаменеи Гримм считает, что «Хезболла» может лишиться многообещающего духовного преемника. Гримм заявил: «Если аятолла Хаменеи уйдет в отставку или умрет, духовная власть этого альянса, возможно, перейдет к Насралле, учитывая отсутствие других харизматичных фигур в Иране, которые могли бы занять такую роль».

Гримм отметил, что «Хезболла» в настоящее время переживает временную слабость в результате недавних авиаударов Израиля. «Военная мощь «Хезболлы» в настоящее время не такая, как раньше», — заметил Гримм. Хотя Насралла имел влияние только на уровень эскалации, «конкретные операции курировались кадровыми сотрудниками «Хезболлы», многие из которых стали мишенью израильских авиаударов в последние недели». Однако Гримм ожидает, что другие выйдут на первый план, заявив: «У «Хезболлы» нет недостатка в многообещающем молодом таланте».

Израиль объявил утром, что 64-летний Насралла погиб в результате авиаудара Израиля по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. «Хезболла» подтвердила эту новость днем и объявила: «Мы продолжаем борьбу».

В свете анализа Гримма смерть Насраллы может привести к сдвигу в балансе власти внутри Ирана, так как он воспринимался как потенциальный духовный преемник в случае отсутствия аятоллы Али Хаменеи. Кроме того, будучи главой Корпуса стражей исламской революции, Насралла играл значительную роль в альянсе, возглавляемом Ираном, где «Хезболла» была единственной фракцией, способной бросить вызов Израилю.

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