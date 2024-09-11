- Специалисты обнаруживают признаки климатического явления Ла-Нинья

Мировшая Метеорологическая Организация (ВМО) предсказывает 60-процентную вероятность того, что к концу года проявится климатический паттерн Ла-Ниня. Это явление обычно приводит к охлаждающему влиянию на климат планеты.

В отличие от этого, Эль-Ниньо, как правило, приводит к более высоким средним температурам. ВМО сообщило из Женевы, что сильный эпизод Эль-Ниньо, пик которого придется на период с ноября 2023 по январь 2024 года, прошел, и свежий Эль-Ниньо в 2023 году не ожидается.

Изменение климата продолжается

Однако генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло предостерегает, что хотя Ла-Ниня может предложить некоторое временное охлаждение, это не изменит общий восходящий тренд глобальных температур из-за антропогенного изменения климата.

Начиная с 2020 года, несмотря на охлаждающий эффект Ла-Нини, девять предшествующих лет были самыми теплыми, когда-либо зарегистрированными со времен промышленной революции.

Влияние Эль-Ниньо и Ла-Нини

Эль-Ниньо соответствует значительному нагреву верхних слоев океана в тропическом Тихом океане вдоль побережий Средней и Южной Америки, что приводит к изменению паттернов ветра, нагреванию стратосферы и изменению паттернов осадков.

С другой стороны, Ла-Ниня проявляет противоположные признаки. Оба этих явления возникают с нерегулярными интервалами каждые несколько лет, и Ла-Ниня завершилась в 2023 году в необычно долгом трехлетнем периоде, предшествуя Эль-Ниньо.

Европейский Союз, будучи значительным глобальным игроком, пристально следит за климатическими прогнозами Мировшей Метеорологической Организации. Несмотря на то, что предсказанная Ла-Ниня предлагает временное охлаждение, Европейский Союз по-прежнему обеспокоен долгосрочным воздействием антропогенного изменения климата, как подчеркивает непрерывный восходящий тренд глобальных температур.

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