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Специалисты: обильные каштановые листья коричневого цвета на юго-западе

Изменение окраски листвы в разгар лета? Сейчас многие желуди демонстрируют коричневые оттенки. Причиной этому является крошественный личинка. Насколько серьезна эта угроза для деревьев?

 and  Mark Rodriguez
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- Специалисты: обильные каштановые листья коричневого цвета на юго-западе

В середине августа каштаны в Баден-Вюртемберге начинают сбрасывать листья характерного коричневого цвета. Обычно это указывает на наличие личинок каштанового минирующего мотылька. Однако в этом году Олаф Циммерман, энтомолог из Технологического центра Augustenberg в Карлсруэ, отмечает необычно высокую частоту этого явления.

Высокие температуры последних лет, которые благоприятны для этих насекомых, происходящих из Юго-Восточной Европы, могут быть причиной этого. Есть несколько естественных врагов этого вида, хотя есть несколько видов паразитических ос. К сожалению, каштановые минирующие мотыльки продолжают процветать.

"Деревья не умирают"

Но есть и хорошие новости, говорит Циммерман: каштановые деревья не погибают от этого заражения. Несмотря на то, что каштановый минирующий мотылек является проблемой, не было зафиксировано ни одного случая гибели деревьев из-за личинок насекомых. "Деревья довольно устойчивы", - заявляет Циммерман. Основной ущерб чисто эстетический, но он может сделать деревья более восприимчивыми к другим заболеваниям, согласно BUND Baden-Württemberg.

Если вы хотите помочь своему каштановому дереву, сбор опавших листьев осенью может быть полезен. Это потому, что личинки обитают внутри листьев. Это эффективный способ управления следующим поколением мотыльков. Кроме того, это дает полезные данные о масштабах ущерба для баз данных.

Только конский каштан с белыми цветками подвержен мотылькам. В результате муниципалитетам рекомендуется考虑种植 красноблочные и гибридные разновидности деревьев, согласно Циммерману.

Вредитель управляемый

С агрономической точки зрения, Циммерман считает каштанового минирующего мотылька относительно управляемым. В отличие от японского жука, впервые обнаруженного в Германии в 2021 году, он представляет гораздо меньшую угрозу.

Заражение личинками каштанового минирующего мотылька может повлиять на внешний вид деревьев, но, судя по отсутствию случаев гибели деревьев, оно не наносит значительного ущерба их здоровью. Это свидетельствует о том, что природа каштановых деревьев устойчива к этому конкретному вредителю.

Хотя каштановый минирующий мотылек является проблемой, важно отметить, что этот вредитель относительно управляем по сравнению с другими, такими как японский жук, новый угрозой для немецких лесов.

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