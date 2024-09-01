Влияния глобального потепления или сдвига климата - Специалист рекомендует увеличить инвестиции в адаптацию к климату для муниципалитетов.

Урбанист по климату Саша Хеннингер призывает муниципалитеты в Рейнланд-Пфальце увеличить инвестиции в адаптацию к климату. Это необходимо, утверждает он, не только для защиты от климата, но и для реализации подходящих адаптационных стратегий. Влияние изменения климата и его последствия широко распространены. "Высокая пора готовиться к тому, что мы должны реагировать на это".

Как отмечает Немецкая экологическая помощь (DUH), многие города в Рейнланд-Пфальце недостаточно защищают своих жителей от летней жары. Эти города не хватает зелени и имеют избыток запечатанных поверхностей, превращаясь в "адские печи", согласно критике DUH в своем общенациональном отчете о жаре. Сдвиг в сторону большего количества бетона и меньшей зелени вызывает беспокойство.

Обширный список действий

Хеннингер подчеркивает, что даже если в атмосферу не будет поступать дополнительный CO2, мы все равно будем испытывать последствия в течение длительного времени из-за наличия существующих парниковых газов. "Недостаточно просто переключить выключатель, и все будет в порядке. Есть задержка". Необходимые шаги включают больше зелени и воды в городских районах, открытие поверхностей и добавление большего количества покрытия. "Список действий обширен и всегда должен быть адаптирован к конкретному месту".

В качестве урбаниста по климату Хеннингер консультирует многие муниципалитеты и города в Рейнланд-Пфальце по климатоустойчивому дизайну. В отчете DUH о жаре особенно пострадали Людвигсхаfen, Вормс и Майнц. "Все три города отличаются высокой степенью запечатывания", - сказал Хеннингер. "Искусственные строительные материалы, такие как бетон, впитывают тепло днем и затем отдают его в ближайший слой воздуха, в основном ночью и вечером".

Еще одна проблема - отсутствие тени, например, от деревьев. "Если есть много запечатанных поверхностей и мало зелени, этот эффект может быть еще более выраженным, так как нет крон деревьев, чтобы защитить поверхность от прямого солнечного света", - уточнил Хеннингер. Кроме того, в некоторых местах ограничена циркуляция воздуха из-за высоких зданий в центре города.

В Людвигсхафене, Вормсе и Майнце географическое положение также влияет на проблему. "Все три, с их положением в Верхнерейнской равнине, уже характеризуются более высокими температурами из-за своего климата, даже без городского климатического воздействия", - пояснил профессор университета. "Тепло тогда кажется еще более интенсивным для городских жителей".

Муниципалитеты в Рейнланд-Пфальце должны рассмотреть советы Хеннингера по увеличению инвестиций в адаптацию к климату, так как эксперт призывает к и защите от климата, и подходящим адаптационным стратегиям. Эти меры необходимы в городах, подобных Людвигсхафену, Вормсу и Майнцу, которые, согласно отчету DUH о жаре, имеют высокий уровень запечатанных поверхностей и недостаток зелени, способствующий эффекту "острова тепла" в городе.

Читайте также: