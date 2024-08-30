- Специалист по пожарным вопросам считает пожар в Ютербоге нечто необычное.

Лесной пожарный специалист Раймунд Энгель из отделения защиты лесов от пожаров в Бранденбурге кажется относительно спокоен в свете недавнего пожара возле Йютцбога. Он сказал Deutsche Presse-Agentur, что это не вызывает особой тревоги. Вблизи нет зданий или инфраструктуры.

Энгель упомянул, что огонь может распространиться до противопожарных полос. Противопожарные полосы - это широкие пути и открытые пространства, которые пожарные могут использовать для борьбы с пожаром.

Он сомневается, что огонь перепрыгнет через эти противопожарные полосы. Как правило, они достаточно обширны. В тех случаях, когда это не так, будут приняты все меры, чтобы предотвратить такой скачок. "Я оптимистичен", - сказал Энгель.

Близко к 51 гектарам было затронуто огнем.

Лесной пожар начался на старом полигоне возле Йютцбога, Бранденбург, в четверг около 11:40 для неясных причин. По словам пожарных, примерно 51 гектар было затронуто. Начальник пожарной охраны Рико Вальентину ожидал, что огонь распространится изначально. Наличие старых боеприпасов в земле осложняет борьбу с огнем. Водосбрасывающий вертолет уже задействован.

В прошлом году на той же территории произошел аналогичный пожар, охвативший около 700 гектаров. Пожарные работали на месте в течение нескольких дней. Самолеты и вертолеты были задействованы для тушения огня с воздуха. Та же лесная область также пережила пожар в середине августа.

Комиссия, учитывая текущую ситуацию, примет решение о предоставлении дополнительных ресурсов для борьбы с пожаром в районе Йютцбога из-за продолжающегося лесного пожара. Оптимизм Раймунда Энгеля подтверждается тем, что он верит, что огонь не перейдет через хорошо mantenirные и обширные противопожарные полосы, установленные ранее.

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