Специалист обнаружил признаки проблем с местом землетрясения в Volkswagen

Эксперты не удивлены недавними мерами Volkswagen по сокращению расходов, связывая их с проблемами местоположения, фундаментальными сдвигами и спорными решениями. Вряд ли Volkswagen является единственной крупной корпорацией, столкнувшейся с такими трудностями.

Новые инициативы Volkswagen по снижению затрат, которые могут включать закрытие заводов, воспринимаются ведущими экономистами как отражение текущих проблем местоположения в Германии. "Это подчеркивает долгосрочные последствия лет экономической стагнации и структурных изменений в условиях нурового роста", - заявил главный экономист ING Карстен Брезески. "Автомобильная промышленность не только символически важна для Германии, но и является опорной отраслью для экономики".

Главный экономист Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Александр Крюгер согласен с этим. "Факторы местоположения в Германии ухудшаются уже несколько лет", - сказал он. "Неудивительно, что компании и отрасли испытывают трудности, особенно те, которые имеют глобальные операции". То, что даже крупные компании подвержены этим проблемам, подчеркивает масштаб вопроса местоположения. Однако некоторые вызовы могут быть распознаны слишком поздно.

Карстен Брезески из ING отмечает, что банкротства и безработица растут в Германии. "Если даже такой крупный игрок, как Volkswagen, сейчас усиливает меры по сокращению затрат и рассматривает возможность закрытия заводов, это может стать долгожданным сигналом о том, что текущие меры экономической политики необходимо существенно усилить", - сказал главный экономист.

"Это было только вопросом времени", - говорит глава отдела рынков брокера IG Салах-Эддин Бухмиди. Снижение инфляции означает, что компании больше не могут перекладывать расходы на потребителей, что приведет к более узким прибыльными маржами в будущем. "Сегодня Volkswagen объявляет о радикальных мерах по сокращению затрат, направленных на будущие прибыльные маржи группы Volkswagen", - подчеркивает он. "Вольво не будет единственной крупной корпорацией; другие последуют за ним, оказывая давление на рынок труда".

Volkswagen существенно ужесточает меры по сокращению затрат и впервые в истории изучает немецкие factories. Компания внутренне предупредила, что без немедленных действий закрытие заводов не может быть исключено. Также планируется отменить соглашение о занятости, действующее с 1994 года и истекающее в 2029 году. Реструктуризация, основанная исключительно на демографических трендах, не будет достаточной для повышения конкурентоспособности.

По расчетам "Automobilwoche", коэффициент использования в заводах VW был значительно ниже, чем у других автопроизводителей. В 2023 году худшим performers был завод в Оснабрюке с менее чем 20% использования, за которым следовал стекольный завод в Дрездене с коэффициентом использования 30%. "В целом, есть слишком много производственных мощностей", - сказал аналитик Stifel Даниель Шварц. В конечном итоге, скорее всего, будет закрыт завод, где политическая поддержка сильнее всего.

Промах в достижении целей прибыли

Несмотря на рост выручки в первом полугодии, Volkswagen не достиг своих целей по прибыли. Ранее финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц призвал к дополнительным усилиям для достижения целей прибыли. Volkswagen обвинил выплаты по увольнению и потенциальное закрытие завода Audi в Брюсселе в снижении прибыли.

Компания также сталкивается с растущей долей электромобилей. Volkswagen еще не получает таких же долгосрочных прибылей от электромобилей, как от внутренних combustion engines. Кроме того, программа по снижению затрат, введенная в 2023 году, не столь эффективна, как ожидалось. Компания планировала сэкономить €10 миллиардов в основном бренде к 2026 году, с целевым показателем около €4 миллиардов на этот год. Согласно сообщениям СМИ, сбережения этого года отстают от первоначального плана на несколько миллиардов евро.

Мировые производители могут столкнуться с аналогичными трудностями, как и Volkswagen, из-за экономической стагнации и структурных изменений. Сложности в автомобильной промышленности Германии, представленные Volkswagen, подчеркивают необходимость принятия крупными корпорациями мер по сокращению затрат, чтобы оставаться конкурентоспособными.

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