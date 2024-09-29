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"Сперс" удивлены реакцией своих болельщиков

Из-за неприемлемого выбора музыки

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

"Сперс" удивлены реакцией своих болельщиков

После убедительной победы со счетом 3:0 над "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге фанаты "Тоттенхэма" должны были праздновать, но неприятные гомофобные оскорбления от некоторых групп болельщиков омрачили атмосферу. Клуб занял твердую позицию, осудив такое поведение и четко дав понять своей аудитории, что это неприемлемо.

Футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" признал и осудил оскорбительные действия некоторых фанатов во время их победы со счетом 3:0 над "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". В заявлении лондонский клуб сказал: "Мы знаем о позорных гомофобных кричалках, которые некоторые наши выездные болельщики скандировали сегодня на "Олд Траффорд". Это отвратительное поведение неприемлемо, крайне оскорбительно и не отражает нашего клуба".

Клуб пообещал тесно сотрудничать с правоохранительными органами и службами безопасности, чтобы идентифицировать виновных и принять серьезные дисциплинарные меры. Кроме того, клуб еще раз подтвердил свою поддержку ЛГБТК+ фанатской группы "Proud Lilywhites". "Мы гордимся нашими преданными и верными болельщиками, как дома, так и на выезде. Однако мы все несем ответственность за воплощение ценностей "Тоттенхэма", и любая форма дискриминации недопустима в нашем клубе".

На поле команда играет хорошо. С четвертой подряд победой в кубковом матче "Тоттенхэм" нацелился на международные соревнования, поднявшись на восьмое место в турнирной таблице, всего в трех очках от последнего места, дающего право на участие в еврокубках. Голы Брендана Джонсона (3') и Дежана Кулусевски (47') вывели гостей вперед вскоре после начала матча, а красная карточка, показанная капитану "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандешу (42') за фол, еще больше укрепила позиции "шпор". Доминик Соланке (78') закрепил победу. Тимо Вернер, впервые в этом сезоне сыгравший в чемпионате, все еще ждет своего первого гола. "Манчестер", теперь занимающий 12-е место, остался bitterly disappointed после второго подряд домашнего поражения.

Фанаты "Тоттенхэма" initially were overjoyed after their victory over "Манчестер Юнайтед", but the celebration was marred by unpleasant homophobic slurs from some supporter groups. В ответ клуб пообещал принять дисциплинарные меры в отношении виновных и продолжит поддерживать свою ЛГБТК+ фанатскую группу "Proud Lilywhites".

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