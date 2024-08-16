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SPD: Олимпийские игры в Северной Норвегии - это только разные правила долга

И региональное правительство, и оппозиция от SPD ликуют по поводу летних Олимпийских игр 2040 года в НРВ. Однако с текущим дефицитом бюджета мечта с точки зрения SPD уже разрушилась.

 and  Christian Meier
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Олимпийские игры в Северном Рейне-Вестфалии были бы мечтой для спортивных энтузиастов на Рейне и...
Олимпийские игры в Северном Рейне-Вестфалии были бы мечтой для спортивных энтузиастов на Рейне и Руре - пусть даже и дорогой.

- SPD: Олимпийские игры в Северной Норвегии - это только разные правила долга

Лидер оппозиции от СДПГ Йохен Отт обвинил Министра-президента Хендрика Вюста (ХДС) в том, что тот создает иллюзии и завышает ожидания в отношении Олимпийских игр в Северном Рейне-Вестфалии. "Без изменения бюджетного правила Олимпийские игры не состоятся в Северном Рейне-Вестфалии и Германии, так как у нас просто нет средств привести инфраструктуру в надлежащее состояние", - сказал Отт в Дюссельдорфе.

В то время как другие регионы уже готовятся к возможной заявке на Летние игры 2040 года, правительство земли уже "отказалось от роли серьезного претендента" из-за отсутствия инвестиций в необходимую инфраструктуру, критиковал Отт. В NRW из-за финансовых трудностей были закрыты многочисленные бассейны, а многие спортивные залы находятся в плохом состоянии. В многих местах дети стоят в длинных очередях и не могут быть зарегистрированы в спортивных клубах из-за нехватки мест.

Если Министр-президент публично заявляет, что хочет провести Олимпийские игры в NRW, он должен инвестировать в инфраструктуру, чтобы догнать конкурентов, таких как Берлин и Гамбург, потребовал Отт. "Олимпиада в NRW была бы мечтой, но те, кто этого хочет, должны, естественно, столкнуться с реальностью и правильно расставить приоритеты в реальности". К сожалению, до сих пор все было "неформальным, временным и безрезультатным".

В интервью WDR на этой неделе Вюст сказал, что NRW уже имеет большие стадионы "для Олимпийских игр в наличии". Земля готова к этому.

Лидер оппозиции от СДПГ Йохен Отт критикует Министра-президента Вюста за завышение ожиданий в отношении Олимпийских игр в Северном Рейне-Вестфалии, так как у земли нет необходимых средств для модернизации инфраструктуры. Если Вюст настаивает на проведении Олимпийских игр в NRW, он должен инвестировать в инфраструктуру, чтобы соответствовать городам-конкурентам, таким как Берлин и Гамбург.

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