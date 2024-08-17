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Спасательный акт пловца на Эльбе приводит к серьезному вмешательству

Женщинаلبومстигаграциел Neckara Hamburg, вызывающая вмешательство местной полиции, пожарных и ДРЛГ (немецкой спасательной службы). Эпизод может обернуться для утопающего неприятностями.

 and  Melissa Williams
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Плавание в следе корабля может иметь последствия для пловца.
Плавание в следе корабля может иметь последствия для пловца.

- Спасательный акт пловца на Эльбе приводит к серьезному вмешательству

В районе Ноймюлен в Гамбурге пловчиха инициировала масштабную спасательную операцию. По словам властей, женщина примерно 40 лет поплыла в фарватер Эльбы, конкретно возле Музейного порта Овельгённе. Полиция, пожарная служба и ДLRG объединились, выслав лодки на помощь. Кроме того, в дело вмешался вертолет ADAC. Как заявил представитель, операция проходила "на суше, на воде и в воздухе".

Учитывая, что она была в купальнике, можно предположить, что она не случайно оказалась в воде. По возвращении на сушу она получила лишь незначительную травму ноги, но в остальном осталась невредимой.

Однако плавание в фарватере Эльбы само по себе не является незаконным, но нарушение судоходного движения - это уже другой вопрос. Полиция сейчас расследует, произошло ли такое правонарушение, как подтвердил представитель.

Полиция расследует, повлекло ли плавание женщины в фарватере Эльбы нарушение судоходства, что может быть расценено как правонарушение. Несмотря на опасную ситуацию, полиция и другие спасательные службы неустанно трудились, чтобы гарантировать ее безопасность.

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