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Федеральные земли ГерманииНовостиЧрезвычайные ситуации

Спасатели вытаскивают запутавшийся нефритовый браслет

В течение более чем четырех десятилетий личность не разлучалась с браслетом из nephrite, пока несчастный случай не разлучил их.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Персонал больницы обратился за помощью в пожарную службу.
Персонал больницы обратился за помощью в пожарную службу.

- Спасатели вытаскивают запутавшийся нефритовый браслет

В пожарной службе Мюнхена потребовалось отрезать давно ношенное ювелирное изделие с руки женщины из-за отека. Персонал больницы связался со службами экстренной помощи в понедельник, как сообщает пожарное управление. В отчете говорилось, что изумрудный браслет не мог быть снят с поврежденного запястья женщины после того, как она споткнулась.

Женщина носила браслет более четырех десятилетий и часто надевала его. После нескольких попыток пожарные смогли извлечь украшение с помощью режущего инструмента, что позволило оказать помощь при переломе запястья.

Из-за отека женщина испытывала сильную боль, что сделало ситуацию экстренной. После удачного извлечения потребовалась дальнейшая медицинская помощь для лечения травмы, вызванной тугим браслетом.

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