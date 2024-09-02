- Спасатели вытащили пьяного 21-летнего из подъемного устройства

Местное пожарное управление спасло нетрезвого 21-летнего парня с крана в Люббене, находящегося в районе Даме-Шпревальд. В воскресенье вечером парень забрался на высоту около 30 метров, но потом передумал, как сообщили в полиции. Он позвонил за помощью со своего мобильного телефона.

Прибыв на место, пожарные использовали автолестницу и безопасно спустили молодого человека на землю. Тест на алкоголь показал результат 1,12 промилле. В результате 21-летнего парня запретили посещать территорию и привлекли к ответственности за незаконное проникновение. Также ожидается, что он должен будет оплатить операцию спасения.

Быстрое реагирование пожарного управления в этой ситуации было обеспечено их профессионализмом в борьбе с пожарами. После успешного спасения они, скорее всего, включат стоимость операции спасения в свой годовой бюджет на борьбу с пожарами и спасательные операции.

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