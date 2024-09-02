Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПожарная техника

Спасатели вытащили пьяного 21-летнего из подъемного устройства

Вечером, человек поднимается на строительный кран. Достигнув высоты тридцати метров, его охватывает тревога, требующая вмешательства пожарной службы.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
На высоте тридцати метров двадцать один годный дрогнул.
На высоте тридцати метров двадцать один годный дрогнул.

- Спасатели вытащили пьяного 21-летнего из подъемного устройства

Местное пожарное управление спасло нетрезвого 21-летнего парня с крана в Люббене, находящегося в районе Даме-Шпревальд. В воскресенье вечером парень забрался на высоту около 30 метров, но потом передумал, как сообщили в полиции. Он позвонил за помощью со своего мобильного телефона.

Прибыв на место, пожарные использовали автолестницу и безопасно спустили молодого человека на землю. Тест на алкоголь показал результат 1,12 промилле. В результате 21-летнего парня запретили посещать территорию и привлекли к ответственности за незаконное проникновение. Также ожидается, что он должен будет оплатить операцию спасения.

Быстрое реагирование пожарного управления в этой ситуации было обеспечено их профессионализмом в борьбе с пожарами. После успешного спасения они, скорее всего, включат стоимость операции спасения в свой годовой бюджет на борьбу с пожарами и спасательные операции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Неблагоприятные метеоусловия: пожарные отделы региона были заняты интенсивными грозовыми ливнями
Федеральные земли Германии

Сильные ливни привели к повреждению воды в Ратингене

После сильной жары происходят грозы, сопровождаемые обильными дождями в некоторых районах. Позже, в течение дня, пожарная служба в Ратádio объявляет о нескольких случаях водного ущерба, вызванных сильным ячеистым штормом, прошедшим через город.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Игрок 'Сан-Паули' Элиас Саад получил травму связок лодыжки.
Федеральные земли Германии

Сент-Паули, страдающий от проблемы со связкой, освобождается от Смита.

Разочаровывающее выступление ФК Св. Паули против Унион Берлина, отмеченное поражением, усугублено травмами Эlias Saad и Eric Smith. Медицинские заключения доступны.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Томми начал свою последнюю работу главного тренера в Бундеслиге во главе Вольфсбурга с победы.
Федеральные земли Германии

В захватывающем матче, женщины из Вольфсбурга равняются 3-3 против Вердера в непредсказуемом столкновении.

Умеренный проявление мастерства, но захватывающее развлечение: женская сборная VfL Волфсбург заканчивает потрясающую ничью 3-3 против Вердера Бремен. Результат сам по себе примечателен

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Неблагоприятные метеоусловия: пожарные отделы региона были заняты интенсивными грозовыми ливнями
Федеральные земли Германии

Сильные ливни привели к повреждению воды в Ратингене

После сильной жары происходят грозы, сопровождаемые обильными дождями в некоторых районах. Позже, в течение дня, пожарная служба в Ратádio объявляет о нескольких случаях водного ущерба, вызванных сильным ячеистым штормом, прошедшим через город.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Фракция во главе с Хёке из АфД в Тюрингии выбрала: представителям ХДС (Войгт) и СВП (Вольф) будут...
Политика

Победительница от партии AfD из Тюрингии стремится к диалогу с ХДС и БСВ.

Победительница от партии AfD из Тюрингии стремится к диалогу с ХДС и БСВ. После победы на выборах правящая партия предлагает диалог для возможного формирования правительства, и это также верно для Тюрингии. Правление АФД приняло решение встретиться с лидерами ХДС и Альянса за прогресс и социализм (АПС), как объявил вице-председатель Торбен

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.
Главные темы

Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью пленных ХАМАСа в конфликте в Газе.

После обнаружения шести убитых заложников, принадлежащих радикальной исламистской фракции в Газе, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил сострадание. "Прошу прощения за то, что не смог вернуть их живыми

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Игрок 'Сан-Паули' Элиас Саад получил травму связок лодыжки.
Федеральные земли Германии

Сент-Паули, страдающий от проблемы со связкой, освобождается от Смита.

Разочаровывающее выступление ФК Св. Паули против Унион Берлина, отмеченное поражением, усугублено травмами Эlias Saad и Eric Smith. Медицинские заключения доступны.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно