Спасатели спасают слонов в Таиланде

В результате напряженной спасательной операции заботливые самаритяне успели спасти более ста слонов в Таиланде от наводнения к пятнице. Лидер слоновьего питомника, расположенного в северной части страны, поделился видео, на котором слонов видно, как они с трудом пробираются через воду по пояс, демонстрируя признаки беспокойства. "Наводнение хуже, чем когда-либо. Вся область затоплена, мы не знаем, что делать дальше", - написала Сайенгдуан Чайлеарт.

Она призвала власти оказать "немедленную помощь". По словам организации по защите животных Save the Elephants, в затопленном питомнике проживают около 5000 других существ, таких как собаки, кошки, коровы и свиньи. Из общего числа 126 слонов 117 успешно спасены, а около 100 приняли участие в спасательных работах.

Сильные дожди привели к тому, что река Пинг в северной части страны вышла из берегов. В начале сентября тайфун Яй усугубил ситуацию с наводнением. Этот район пострадал от самого сильного наводнения за последние восемь десятилетий.

По данным Таиландского альянса слонов, в Таиланде содержится примерно 3800 слонов в неволе. Окружающая среда Таиланда оценивает, что в природе проживает около 4000 слонов.

Как заявила организация Save the Elephants, наводнение в Таиланде не только затронуло слонов, но и других животных в питомнике. Сильные дожди и тайфун Яй привели к выходу реки Пинг из берегов, что вызвало сильное наводнение в северной части страны.

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