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ПолитикаНовостиЧетырехдневная неделя

Спан выступает за отмену восьмичасового рабочего дня.

Дайте возможность людям делать свои собственные выборы.

 and  Anthony Ross
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Спан выступает за отмену восьмичасового рабочего дня.

Многие люди стремятся к четырехдневной рабочей неделе. Политик ХДС Шпahn предлагает упразднить восьмичасовой рабочий день, чтобы предоставить работникам больше автономии в планировании. Свободные демократы также считают фиксированное максимальное количество рабочих часов в день устаревшим страхом перед эксплуатацией.

Заместитель фракции ХДС в бундестаге Йенс Шпahn предложил пересмотреть Закон о рабочем времени и отменить дневной максимум рабочего времени в восемь часов. "Закон о рабочем времени устарел, он негативно влияет tanto на работодателей, как и на работников", - заявил политик ХДС редакционной сети Германии (RND). "Нам нужны современные правила, которые сочетают защиту работников с высокой гибкостью", - продолжил Шпahn. "Работники лучше всего решают, сколько работать в день".

Шпahn также поделился: "Сам я часто превышал дневной максимум рабочего времени, когда работал официантом на свадьбах". Правила не практичны во многих профессиях, особенно в периоды интенсивной удаленной работы. "Больше свободы поможет лучше совмещать семейную жизнь и работу", - добавил политик ХДС.

Согласно Закону о рабочем времени, дневные рабочие часы работника не должны превышать восемь часов. Однако они могут быть продлены до максимума десять часов. Однако это разрешено только в том случае, если среднесуточное рабочее время не превышает восьми часов в течение шести месяцев или 24 недель.

СВП: Гибкий график рабочего времени позволяет четырехдневную рабочую неделю

СВП также выступает за отказ от традиционного восьмичасового рабочего дня. Недавно лидер фракции СВП в бундестаге Лукас Кёhler заявил, что восьмичасовой рабочий день "архаичное табу, восходящее к временам, когда страх перед эксплуатацией был повсеместным". Однако времена изменились. "Закон о рабочем времени исходит из мира, в котором не было удаленной работы. Сейчас немногие следуют восьмичасовому табу в повседневной работе".

СВП выступает против требований СДПГ в рамках коалиции "светофор" о введении четырехдневной недели с полной оплатой. Гибкий Закон о рабочем времени мог бы позволить четырехдневную неделю, сказал Кёhler RND в мае. "Четырехдневная неделя могла бы быть реализована во многих компаниях с отменой дневного восьмичасового лимита". Однако если недельная рабочая время будет сокращена для этой цели, этот подход ошибочен в условиях дефицита трудовых ресурсов.

Предложение Шпahn пересмотреть Закон о рабочем времени и отменить дневной максимум рабочего времени в восемь часов могло бы потенциально привести к четырехдневной неделе, если работникам будет предоставлена автономия в определении продолжительности работы. Как заявил Лукас Кёhler из СВП, гибкая настройка рабочих часов через пересмотренный закон мог бы позволить четырехдневную рабочую неделю, обеспечивая баланс между защитой работников и гибкостью.

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