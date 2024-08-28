- SpaceX запускает беспрецедентный запуск на высоте

Компания SpaceX готовится вывести астронавтов на необычную орбиту Земли в среду утром (9:38 CEST). Эта миссия, получившая название "Полярная заря", может продлиться до пяти дней, и команда из четырех человек, запущенная с космодрома на мысе Канаверал, сможет удалиться от Земли на расстояние до 1400 километров. По данным SpaceX, это будет самое дальнее расстояние, на которое люди удалялись от Земли со времен миссий "Аполлон" на Луну в начале 70-х. Международная космическая станция (МКС) находится на высоте около 400 километров.

Миллиардер Джеред Айзекман, который спланировал миссию с соучредителем SpaceX Илоном Маском, возглавит эту миссию в качестве командира. Его команда будет состоять из Кидда Поти, Сары Гиллис и Анны Мено, которые отправятся в космос на космическом корабле "Дракон", запущенном ракетой-носителем "Фалкон 9". В ходе миссии также запланирован выход в открытый космос на высоте около 700 километров, во время которого SpaceX протестирует свой новый скафандр для внекорабельной деятельности.

Этот "первый коммерческий выход в открытый космос", как указано на сайте проекта, направлен на повышение мобильности. Он оснащен дисплеем в шлеме, камерой и новыми материалами для лучшего терморегулирования в жестком вакууме космоса.

Подготовка к Марсу

Цели "Полярной зари" выходят далеко за пределы орбиты Земли. Как указано на сайте проекта, "Для создания базы на Луне и города на Марсе потребуются миллионы скафандров". Разработка и исполнение этого скафандра и выхода в открытый космос являются важными шагами на пути к гибкому дизайну скафандров для будущих миссий длительного пребывания в космосе по мере расширения человеческого присутствия на нескольких планетах.

Поселение на Марсе - это средне- и долгосрочная цель NASA. С программой "Артемида" они стремятся впервые за более чем полвека вернуть людей на Луну. База на Луне послужит опорной точкой для миссий на Марс. Однако из-за технических проблем с ракетой и космическим кораблем NASA перенес запланированный пилотируемый облет Луны "Артемида 2" с ноября 2024 года на сентябрь 2025 года, а запланированную пилотируемую посадку на Луну "Артемида 3" - на сентябрь 2026 года.

Космический корабль "Дракон" и его экипаж, в том числе командир Джеред Айзекман, во время миссии пролетят на расстоянии всего 1400 километров от Земли, что не превышалось со времен миссий "Аполлон" на Луну. Новый скафандр, тестируемый во время выхода в открытый космос, может быть жизненно важен для будущих миссий по созданию базы на Луне и города на Марсе, требующих миллионов скафандров.

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