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SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, стала объектом судебного иска от Cards Against Humanity за якобы вторжение в пограничную собственность в Техасе.

Компания, ответственная за производство широко признанной карточной игры для взрослых Cards Against Humanity LLC, подала гражданский иск на $15 млн против SpaceX, возглавляемой Илоном Маском, в прошлую неделю, обвинив их в незаконном проникновении на свою территорию в округе Камерон, Техас.

 and  Hanna Hofmann
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В судебном процессе утверждается, что
В судебном процессе утверждается, что

SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, стала объектом судебного иска от Cards Against Humanity за якобы вторжение в пограничную собственность в Техасе.

Чикагская компания Cards Against Humanity LLC, создатель популярной карточной игры, подала в четверг иск о гражданском правонарушении на сумму $15 миллионов против SpaceX Элона Маска, обвиняя их в незаконном проникновении на свою территорию в округе Камерон, Техас.

В иске утверждается, что земля Cards Against Humanity была пуста, когда они ее приобрели, но SpaceX начала захватывать ее, находясь всего в трех милях от своего запускаемого комплекса Starbase. В иске представлены фотографии строительной площадки и оборудования, утверждающие, что "SpaceX не запросила разрешения на использование территории и не получила разрешения на ее чрезмерное использование в своих коммерческих целях".

По словам истца, подрядчики SpaceX проникли на территорию, оставив после себя большие кучи гравия и установив генераторы для питания оборудования и освещения.

В 2017 году Cards Against Humanity LLC упомянула, что их кампания по сбору средств была направлена на то, чтобы сделать строительство стены как можно более сложным и дорогим.

SpaceX начала строительство в этом районе в 2014 году. В прошлом июле Мusk объявил в X, что SpaceX переедет из Хоуторна, Калифорния, в Starbase, Техас, город, который строится.

Оба, Musk и Trump, являются частью карточной игры, отражающей современные события.

Иск утверждает, что, позволяя компании Маска незаконно работать на территории, Cards Against Humanity наносит ущерб своей репутации среди своих сторонников.

"Сторонники Cards Against Humanity культивируют невероятную лояльность вместе с ожиданиями, что компания будет придерживаться своей персоны как активного игрока в политике - в частности, в отношении абьюзивных тактик правительств и богатых бизнесов по отношению к обычным людям во всем мире", - говорится в иске.

SpaceX не ответила на запрос CNN о комментарии.

Предмет спора между Cards Against Humanity и SpaceX заключается в том, что SpaceX якобы незаконно проникает на территорию Cards Against Humanity для расширения своего запускаемого комплекса Starbase. Гражданский иск также обвиняет SpaceX в использовании территории в своих коммерческих целях без получения необходимых разрешений.

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