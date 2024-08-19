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Сожалеем о смерти актера, связанного с "Крестным отцом II", Джона Апреа.

 and  Lauren Adams
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Джон Апреа, Роберт Де Ниро и Бруно Кирби, изображенные слева направо, в «Крестном отце 2», вышедшем...
Джон Апреа, Роберт Де Ниро и Бруно Кирби, изображенные слева направо, в «Крестном отце 2», вышедшем в 1974 году

Сожалеем о смерти актера, связанного с "Крестным отцом II", Джона Апреа.

Американский актер Джон Апреа, известный по роли в киношедевре "Крёстный отец 2", скончался в возрасте 83 лет. Сначала он не горел желанием брать на себя роль, которую впоследствии назвал своей "значительной победой".

Как сообщает знаменитый источник "TMZ" и издание о шоу-бизнесе "The Hollywood Reporter", Апреа скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от естественных причин. В его последние минуты присутствовали члены семьи. Он оставил после себя жену Бетси и дочь Николь, как сообщает "The Hollywood Reporter".

Точная дата смерти Апреа остается неясной, так как разные источники называют разные даты - 5 и 7 августа.

Роль, украденная у Аль Пачино

Апреа начал свою карьеру в кино и на телевидении в конце 1960-х годов. Он дебютировал в фильме "Буллит" с участием Стива Маккуина в 1968 году. Он также появился в сериалах "А-Team", "Магнум", "Полный дом", "Мелроуз Плейс" и "Сопрано". В "Полном доме" он сыграл отца персонажа Джона Стамоса Джесси.

Киноманы, скорее всего, запомнят Апреа по роли молодого Салеваторе Тессо в фильме "Крёстный отец 2" режиссера Франсиса Форда Копполы. Апреа считал эту роль своей самой значительной карьерной вехой. Тем не менее, на прослушиваниях для первого фильма "Крёстный отец" он претендовал на роль Майкла Корлеоне. В конечном итоге эту роль получил Аль Пачино и сделал ее одной из самых запоминающихся в своем репертуаре.

Роль Апреа как молодого Салеваторе Тессо в "Крёстном отце 2" широко признана в киноиндустрии. Несмотря на первоначальное желание сыграть Майкла Корлеоне в оригинальном "Крёстном отце", он нашел свою значительную победу в другом персонаже, что существенно продвинуло его карьеру.

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