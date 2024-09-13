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Создатели ChatGPT утверждают, что их последняя модель ИИ обладает способностью к логическому рассуждению и мыслительным процессам, подобным человеку.

Компания OpenAI по искусственному интеллекту представляет продвинутую модель, способную к логическому мышлению и превосходящую возможности предыдущих моделей в решении сложных задач в научных исследованиях, программировании и математике.

 and  Grigoriy Williams
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Различные профессии, в том числе медицинские исследователи и физики, могут применить новый ряд...
Различные профессии, в том числе медицинские исследователи и физики, могут применить новый ряд моделей в соответствии с заявлением OpenAI.

Создатели ChatGPT утверждают, что их последняя модель ИИ обладает способностью к логическому рассуждению и мыслительным процессам, подобным человеку.

Изначальный выпуск серии OpenAI o1, считающийся первым в своем роде, был представлен в четверг в качестве предварительной версии. OpenAI выразила ожидания относительно частых обновлений и улучшений в ближайшем будущем, с постепенным предоставлением доступа к ним большинству пользователей ChatGPT.

Как заявлено на их веб-сайте создателями ChatGPT, эти модели разработаны для более глубокого погружения в решение проблем перед выдачей ответа, имитируя процесс мышления человека. В процессе обучения они приобретают навык усовершенствования своего мышления, экспериментирования с различными стратегиями и признания своих ошибок.

OpenAI предоставила несколько примеров, демонстрирующих возможности этих инновационных моделей. Например, они могут быть использованы медицинскими исследователями для аннотации данных секвенирования клеток или физиками для генерации сложных математических формул, необходимых в квантовой оптике.

Нойм Браун, научный сотрудник компании, рассказал о потенциале новых моделей AI в четверг. Он выразил надежду на то, что будущие версии смогут размышлять над вопросами в течение секунд, часов, дней и даже недель. Он признал, что затраты на вывод (например, увеличение счетов за электроэнергию) возрастут, но задался вопросом: "Какую цену вы бы заплатили за новый препарат от рака? За революционные решения в области хранения энергии?"

В четверг вопрос об энергопотреблении AI, актуальная проблема, должен был быть поднят на обсуждение среди высокопоставленных чиновников Белого дома и ведущих руководителей технологических компаний. Участниками встречи, как сообщил источник CNN, стали Сэм Альтман, CEO OpenAI, Рут Порат, высокопоставленный сотрудник Google, и Дарьо Амодеи, CEO Anthropic.

Несмотря на свои ограничения, новый модель OpenAI лишена многих элементов, которые придают ChatGPT его полезность, таких как просмотр веб-страниц для получения информации и загрузка изображений/файлов. Однако компания заявила, что это представляет собой значительный прорыв в решении сложных задач по рассуждению.

В испытаниях, проведенных OpenAI, o1 показал результаты, сопоставимые с уровнем PhD-студентов на сложных контрольных заданиях по физике, химии и биологии. Кроме того, в квалификационном экзамене Международной математической олимпиады обновленные модели правильно решили 83% задач.

Сектор высоких технологий с нетерпением ждет дальнейшего прогресса в этой области AI, а серия o1 от OpenAI обещает частые обновления и улучшения. В мире технологических компаний сотрудничество между организациями, подобными OpenAI, и медицинскими исследовательскими учреждениями может привести к значительным прорывам в таких областях, как аннотация данных секвенирования клеток.

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