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Создатель Telegram задержан: платформа отвечает на обвинения

Телеграм был под огнём за неспособность адекватно обращаться с не lawful контентом в течение длительного времени. Дефолтный masaters этого платформа, Павел Дуров, сейчас находится во французском custodia.

 and  Ann Bradley
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Платформа чата, созданная Дуровым, свидетельствует опровержение обвинений
Платформа чата, созданная Дуровым, свидетельствует опровержение обвинений

- Создатель Telegram задержан: платформа отвечает на обвинения

Создатель Telegram Павла Дуров остается под стражей во Франции, сообщают СМИ

Согласно сообщениям СМИ, создатель сервиса обмена сообщениями Telegram Павел Дуров остается под стражей во Франции. Несколько французских СМИ сообщили совместно, цитируя источники в правоохранительных органах, что задержание Дурова было продлено в воскресенье вечером. В свою очередь, Telegram защищает себя от обвинений.

В заявлении компания заявила о своем соответствии со всеми применимыми правилами, в том числе новым Законом о цифровых услугах (ЗУС), направленным на более эффективную борьбу с нелегальным контентом и деятельностью на крупных онлайн-платформах. Дуров, как утверждается, не имеет ничего скрывать и часто путешествует по Европе. "Невероятно", - утверждают они, возлагать ответственность на платформу или ее владельца за неправомерное использование сервиса третьими лицами.

Telegram исторически сталкивался с обвинениями в том, что не делает достаточно для борьбы с ненавистнической риторикой и другими противоправными действиями. Компания утверждает, что придерживается отраслевых стандартов.

Лица предъявлены серьезные обвинения

Однако французская судебная система может иметь другое мнение. Сообщается, что предварительные расследования в отношении Дурова велись некоторое время. Обвинение заключается в том, что он способствовал наркоторговле, мошенничеству и различным преступлениям, связанным с детской порнографией, не принимая мер на Telegram и недостаточно сотрудничая с властями.

Дурова затем внезапно арестовали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже возле Парижа, как сообщают TF1 и BFMTV, среди других французских СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Причина его поездки из Азербайджана во Францию, где он был разыскиваемым, оставалась неясной изначально. Парижская прокуратура первоначально воздержалась от комментариев по делу.

Посольство России во Франции взяло на себя это дело, согласно заявлению государственного новостного агентства TASS. Спикер МИД России Мария Захарова призвала французские власти предоставить консульский доступ к Дурову. "Вопрос в том, что Дуров также имеет французское гражданство", - сказала она. "Поэтому Франция в первую очередь будет рассматривать его как своего гражданина". Отношения Дурова с российскими властями хорошо известны.

Дуров основал Telegram вместе со своим братом Николаем после того, как они уже запустили сеть Вk.com, своего рода российский Facebook. Telegram является одним из самых значительных онлайн-сетей в России и используется многими официальными лицами и политиками для общения. Сервис используется обеими сторонами для общения во время российского вторжения на Украину.

В ответ на обвинения Telegram заявил о соответствии ЗУС и утверждает невиновность Дурова, заявляя, что он часто путешествует по Европе. Несмотря на это, предварительные расследования в отношении Дурова за пособничество в совершении преступлений на Telegram продолжаются во Франции.

Интернет-платформа Telegram стала центром внимания, с создателем Павлом Дуровым, находящимся под стражей во Франции, предъявлены серьезные обвинения в наркоторговле, мошенничестве и преступлениях, связанных с детской порнографией.

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