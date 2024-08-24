Создание законной основы для запрещенных районов с огнестрельным оружием

До выборов в ландтаг Тюрингии СДПГ находится в сложной ситуации. Ее ведущий кандидат Георг Майер делится своими стратегиями, чтобы убедить избирателей в последнюю неделю до 1 сентября, также обсуждая свою открытость к формированию коалиции с БСВ и ХДС. Он выражает разочарование предыдущим правительством меньшинства с Левыми и Зелеными.

ntv.de: Г-н Майер, во время своей кампании в Тюрингии вы стремитесь к сильному результату СДПГ 1 сентября. Согласно опросам, вы едва набираете однозначные проценты. Что портит имидж СДПГ?

Наши цифры упали с восьми процентов в 2019 году до семи процентов в последних опросах, но это незначительное снижение. Конечно, мы разочарованы такими результатами, но я остаюсь оптимистичным в отношении лучшего исхода. Многие люди еще не определились. Я рассчитываю на то, что избиратели сосредоточатся на местных вопросах и приоритетах штата.

Вы больше сосредотачиваетесь на войне в Украине, чем на местных вопросах в своей кампании?

Я недавно посетил информационный стенд на пешеходной улице в Sonneberg, где жители избрали политика AfD в качестве окружного администратора. Однако люди интересуются не только войной и миром. Кроме редких разговоров о мире, мы часто говорим о заботе, пенсиях, зарплатах.

Какие конкретные проблемы поднимаются?

Избиратели спрашивают: почему 40 процентов жителей Sonneberg получают минимальную зарплату, в то время как уровень зарплат в близлежащем Coburg, Бавария, значительно выше? Женщина выразила недовольство: Я работала 45 лет, и мне прислали уведомление о пенсии, в котором сказано, что моя ежемесячная выплата составит 895 евро. Жить на это почти невозможно. Равноправие в Тюрингии очень важно для меня.

Ваши предложения включают в себя 500 евро рождественских премий для пенсионеров, бесплатные школьные обеды, помощь сиделкам и минимальную зарплату в 15 евро. Это попытка спасти СДПГ?

Да, оппоненты пытаются представить нас коррумпированными, но мы не поддаемся их тактике. Я никогда не был идеологическим политиком; я ищу практические решения. И эти предложения отражают нашу цель по улучшению условий жизни жителей Тюрингии.

Но вы должны признать, что некоторые предложения нереалистичны.

Я могу заверить вас о затратах, связанных с планом рождественской премии. Введение этой меры для наших самых уязвимых граждан обойдется в 27 миллионов евро, что составляет лишь долю общего бюджета (14 миллиардов евро). Это значительное заявление о том, что мы ценим наше старшее население.

Но введение минимальной зарплаты в 15 евро относится к федеральному комитету, а не к правительству земли Тюрингия.

Зарплаты и зарплаты в Тюрингии примерно на 20 процентов ниже, чем в западных регионах. Это не sostenible. Бизнесу нужны свежие таланты, и высокие зарплаты необходимы для привлечения и удержания квалифицированных работников. Кроме того, чрезмерное внимание к депортации иммигрантов, как предлагает AfD, было бы вредным. Это бы создало нагрузку на нашу систему здравоохранения и поставило под угрозу туризм.

Ваш аргумент поддерживает введение условия, согласно которому контракты могут быть присуждены только компаниям, выплачивающим минимальную зарплату в 15 евро.

Вы родом из Баден-Вюртемберга и провели годы в Франкфурте. Если ваши знакомые из прошлого спрашивают вас о ситуации в Тюрингии, как вы отвечаете? Какова общая perceiveion о тюрингцах как о крайне правых и антидемократических?

Я не буду винить избирателей AfD за их решения. Я хочу понять их мотивы. Важно предотвратить ситуацию, когда люди поддерживают недемократические или популистские партии, продвигая справедливость в системе. Я обещаю своим друзьям, что недовольство существует из-за сохраняющихся социальных различий между Востоком и Западом.

Как вы знаете это, помимо зарплат?

Изучите личное богатство. Оно в основном составляет менее половины того, что есть на Западе. Однако людям нужны резервы. Таким образом, существенные повышения цен на продукты питания, до 30 процентов в последние годы, сильно влияют на уровень жизни жителей. В результате многие люди вынуждены экономить, например, меньше отдыхать.

Есть ли границы у крайне правых экстремистов? Хотя недовольство — это нормальное чувство, оно не вынуждает голосовать за крайне правую партию, подобную AfD Бьёрна Хёкке.

При повторном посещении Sonneberg у них есть AfD-администратор округа. Однако люди начинают понимать его неэффективность; мягко говоря, он не добивается каких-либо значительных достижений, особенно в вопросах иммиграции. Его неспособность внедрить карту оплаты для беженцев красноречива. AfD может продвигать выход из еврозоны и ЕС, но жертвы, которые это повлечет за собой, были бы катастрофическими для Тюрингии. Одновременно они сеют страх перед беженцами, что грустно. Любого человека с миграционным прошлым они рассматривают как потенциального преступника; они предлагают простые ответы с неработающими последствиями.

Коалиция «синих, желтых и зеленых» не совсем без вины. Постоянные разногласия вредят коммуникации. Однако «синие, желтые и зеленые» помогли нам преодолеть кризисы. Мы смогли добиться более дешевой промышленной цены на электроэнергию, чем до кризиса, но не так успешно демонстрируем свои достижения. Это облегчает популистам использование их недостатков.

Во вторник вы будете агитировать вместе с Олафом Шольцем в Йене. Министр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке не присоединится к вам. Было бы проще без визита канцлера?

Я благодарен за его присутствие. Он наш канцлер. Мы всегда рады его поддержке. Проблемы внутри коалиции «синих, желтых и зеленых» находятся вне нашего контроля, хотя. Это не вина СДПГ; это наших партнеров по коалиции.

Но недовольство имеет корни. Статистика преступности показывает, что фактически уровень преступности вырос, и это в вашей зоне ответственности.

Тюрингия по-прежнему остается одним из самых безопасных штатов. Несмотря на периодические колебания, это нормально. Использование огнестрельного оружия, убийства и убийства с отягчающими обстоятельствами снизились. С другой стороны, преступления против собственности увеличились. Однако я не могу отрицать рост преступности среди мигрантов. Большая часть этого происходит в приемных учреждениях. Мы также видим преступления с участием ножей. В Тюрингии мы в настоящее время разрабатываем законодательство о безоружных зонах, чтобы дать полиции больше вариантов. Те, кто не подчиняется, рискуют столкнуться с серьезными последствиями, в том числе быстрой депортацией в свои страны.

Но эта стратегия не работает, не так ли? Канцлер Шольц когда-то обещал массовые депортации, но мало что было сделано.

Я возглавляю миграцию с декабря. Ранее эта тема управлялась зеленым коалиционным партнером в Министерстве юстиции, что привело к значительным недостаткам. Первоначальный прием был хаотичным. Мы улучшили хаос и депортировали на 60 процентов больше людей. Мы депортируем повторных и высокорисковых правонарушителей. Многое изменилось.

Если вы хотите остаться министром внутренних дел, СДПГ должна быть частью следующего правительства. Вы отвергли предыдущую коалицию «Красный-красный-зеленый». Вы переходите на другую сторону?

«Красный-красный-зеленый» не имеет будущего. Это простая математическая формула. Опросы ясны. Этот вариант больше не популярен.

Были ли последние пять лет правительства меньшинства стагнацией, как утверждают критики?

Правительство меньшинства было сложным из-за отсутствия надежного партнера по толерантности в начале. Сначала сотрудничали с ХДС. Когда не было новых выборов, потому что ХДС больше не хотел их, нам пришлось обходиться без большинства. Я настоятельно рекомендую против такой ситуации. Это не сработало. Мы смогли принять важные решения, такие как бюджетирование, но это всегда было длительным и трудным. Были приняты некоторые импульсивные решения. Я настоятельно рекомендую против этого.

Было ли ваше отвержение «Красный-красный-зеленый» также попыткой сформировать альянс с ХДС, СДПГ и БСВ?

Тюрингия отчаянно нуждается в правительстве большинства. Конечно, мы открыты для такой возможности. В таком правительстве мы приоритетно будем уделять внимание социальным вопросам.

Единственный реальный вариант - альянс ХДС, СДПГ и БСВ.

Так кажется. Двухпартийная коалиция не сработает, поэтому должна быть создана трехпартийная коалиция. Это сработает только с СДПГ.

ХДС и СДПГ сотрудничали раньше. Но у вас нет личных предубеждений против БСВ, если Сахра Wagenknecht начнет править из Берлина или Саарланда?

БСВ остается загадкой. Вы действительно не знаете их намерений. Их программа не дает многих ответов. Есть левонаправленные компоненты, а также националистические. Я встречал нескольких практических людей, таких как кандидат в лидеры Катарина Вольф. Это было бы хорошей отправной точкой для меня. Вопрос в том, одобрит ли фрау Вагенкнехт.

Фрау Вагенкнехт устанавливает условия для участия в правительстве извне, в частности, в отношении вопросов, которые Тюрингия не может решить, таких как поставки оружия в Украину или размещение американских ракет в Германии. Это не сработает. Ни ХДС, ни СДПГ не могут выполнить эти условия. Если БСВ сосредоточится на том, что важно для Тюрингии, коалиция будет возможна.

Это было бы девизом: все против АФГ, и именно то, что хочет Хёкке. Тогда они снова могут сказать: мы стоим в одиночестве против остальных. Может ли это быть решено?

Видите ли, с АФГ, в отличие от БСВ, мы четко понимаем их намерения: они расистская, ультраправые партии. Они классифицируют людей на хороших и плохих. Это противоречит Основному закону. Cooperation therefore impossible by default. АФГ стремится дискредитировать нас как «устаревшую партию». На самом деле мы самая старая демократическая партия Германии. Мы гордимся этим.

Волкер Петерсен беседовал с Георгом Майером.

В ваших дискуссиях с потенциальными партнерами по коалиции вы обсуждали сотрудничество с БСВ за пределами выборов в Тюрингии?

Георг Майер упомянул открытость к формированию коалиции с БСВ в Тюрингии, но он не уточнил, ограничивается ли это местными выборами. Чтобы получить больше информации, вы можете спросить:

Учитывая ваши разговоры о сотрудничестве с БСВ в Тюрингии, вы рассматривали возможность более широкого альянса между СДПГ, ХДС и БСВ на национальном уровне?

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