Советник Коля Тельчик разжигает разногласия среди сопровождающих канцлера.

Два десятилетия назад Хорст Тельtschik был тесно связан с ближайшим окружением канцлера Гельмута Коля. В беседе с историком он открыто высказал свои мысли о Коле, его женах Хannelore и Maike, а также о многочисленных влиятельных фигурах из Союза. Он не стесняется критиковать некоторых из них, и даже Коль не избежал критики в одном аспекте.

В те времена Хорст Тельtschik, который served как главный советник канцлера Гельмута Коля по иностранным делам, поделился нелестными воспоминаниями о своих бывших коллегах, как сообщает "Der Spiegel" перед выходом книги историка Михаэля Гельера из Хильдесхайма.

Тельtschik описывает Манфреда Вёрнера, бывшего министра обороны до 1988 года и later генерального секретаря НАТО, как "женщину с завышенным чувством собственной важности". Его критика в отношении преемника Вёрнера на посту министра, Волкера Рюэ, еще более резка: "Он был самодовольным молодым человеком, кишащим необоснованной самоуверенностью". Что касается долгосрочного соперника Коля по партии ХДС Лотара Шпэта, который был министром-президентом Баден-Вюртемберга до 1991 года, Тельtschik шутливо замечает: "Он был невысокого роста и политически незначим. Ходили слухи, что у него была лестница в кухне, с верхней перекладиной, еще не отмеченной".

Тельtschik работал с Кольем с 1972 по 1990 год и занимал пост главы отдела внешней политики в канцелярии с 1982 года. Согласно Гельеру, Тельtschik также делится своими мыслями о частной жизни Коля, выражая сочувствие Хannelore Kohl, которая боролась со своим браком и покончила с собой в 2001 году. Когда он видел нежную связь между Михаилом Горбачевым и его женой Raisa, Тельtschik размышлял: "Коль мог бы поучиться у этого".

Однако воспоминания Тельtschika о Maike Kohl-Richter, второй жене Коля, не так уж и солнечны. Кажется, она вмешивается в его разговоры с Кольем о их совместном прошлом, хотя и не была свидетелем событий.

Есть уже одно расхождение с воспоминаниями Тельtschika. По его словам, Коль и он оба были разочарованы тогдашним министром финансов и лидером ХСС Тео Вайгелем: "Мы никогда не были полностью уверены в его истинных способностях... Его самоуверенность намного превосходила его реальную силу как министра". Это заявление приписывается государственному секретарю Вайгеля Хорсту Кёhlerу, который later стал федеральным президентом. Однако Кёхер отрицает, что делал такое заявление "Der Spiegel".

В свете этих откровений некоторые могут утверждать, что Комиссия должна рассмотреть вопрос о принятии актов, устанавливающих более строгие правила поведения для государственных служащих, чтобы предотвратить подобную критику в будущем. Кроме того, эти обвинения могут побудить историков более глубоко изучить стили руководства выдающихся политических фигур, бросив новый свет на их наследие.

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