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ПолитикаНовостиКонфликт

Совет НАТО-Украина собирается для обсуждения.

После интенсивных авиационных ударов России по украинским городам Киев просит у НАТО помощи. Командующий ВС США исследует обстановку на Восточной Украине.

 and  Christian Meier
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- Совет НАТО-Украина собирается для обсуждения.

В соответствии с просьбой Киева, генеральный секретарь НАТО Jens Stoltenberg организовал заседание Совета НАТО-Украина. Как сообщил представитель альянса Farah Dakhlallah, сегодняшнее собрание будет посвящено ситуации на поле боя и основным военным потребностям Украины, учитывая ее противостояние с Россией. Министр обороны Украины Rustem Umerov присоединится к дискуссии посредством видеоконференции.

Dakhlallah сослалась на недавние интенсивные российские бомбардировки украинских структур и гражданских лиц как на причину проведения встречи. Совет НАТО-Украина был создан во время саммита НАТО в Литве в прошлом году и служит для консультаций на уровне глав государств и правительств в кризисных ситуациях.

За последние несколько ночей Россия провела значительные авиационные удары по Украине, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека - двое в результате ракетного удара по отелю в Кривом Роге и двое других в результате ударов беспилотников по Запорожью. Также были объявлены воздушные тревоги в различных регионах Украины, в частности, на востоке страны и в Крымском полуострове, аннексированном Москвой.

Президент Владимир Зеленский написал в посте в X: "Мы обязательно отомстим России за это и за все другие нападения".

СМИ: Пожары на российских нефтехранилищах

В течение ночи взрывы вызвали пожары на российских нефтехранилищах в Ростовской области, сообщают российские и украинские СМИ. Губернатор Василий Голубев написал в своем Telegram-канале, что они успешно сбили четыре вражеских дрона, и нет сообщений о жертвах. Голубев не уточнил возможный ущерб сразу. Эта информация не может быть независимо подтверждена.

Боевые действия продолжаются на востоке Украины

Одновременно российские силы продолжают наступление в Донбассе на востоке Украины. Интенсивные боевые действия наблюдались в районе поселка Ню-Йорк (Нью-Йорк) возле Тореза, где было отбито девять атак, сообщает Генеральный штаб в Киеве. В районе Покровска было зафиксировано 25 российских атак, все они также были отбиты. Независимое подтверждение этих сообщений оказалось затруднительным.

"Ситуация там далековато от простой", - прокомментировал Зеленский. "У них 100 000, у нас 100 000", - так он описал соотношение сил. Зеленский заявил, что российским войскам не остается ничего другого, кроме как продолжать наступление, сказав: "Если они отступят, их убьет российская армия".

Боевые действия между российскими нападающими и украинскими защитниками также продолжаются в Часив Яр. По словам спикера украинской бригады Олега Калашникова, ранее в Часив Яре было обычным делом от 10 до 20 ежедневных атак российских пехотных войск. Сейчас интенсивность возросла, но частота слегка снизилась. Часив Яр теперь представляет собой груду обломков.

Главнокомандующий уволенными американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес не видит значительной угрозы для Украины в медленном продвижении российских войск от Авдеевки до Покровска. Авдеевка, расположенная в 50 километрах, была захвачена Россией в феврале, и они достигли Покровска только через шесть месяцев. "И это с почти 1000 смертей в день", - сказал Ходжес украинскому агентству РБК. "Это не exactly стремительные удары маршала Жукова". Георгий Жуков возглавлял Красную армию к победам в битвах при Москве, Сталинграде и Берлине во время Второй мировой войны.

По словам Ходжеса, российское Генштаб может решить сосредоточить свою наступательную кампанию на Покровске и Торезе. "Они могут имитировать стратегию своих дедов, позволяя просачивания в других частях фронта, пока ждут, чтобы ударить позже", - сказал Ходжес. "Но я не думаю, что они обладают компетенцией и ресурсами своих дедов, и многие из лучших советских солдат были на самом деле украинцами".

Медведев: Защита недавних приобретенных российских территорий

Дмитрий Медведев, бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности, подчеркнул необходимость защиты российской армией территорий, которые она захватила и аннексировала в Украине. "У нас есть все необходимые компоненты для достижения этих целей", - заявил он, имея в виду регионы Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск, которые Россия аннексировала и считает своей национальной территорией.

Большая часть военных целей, как их называет Москва, своей агрессии против Украины, уже достигнута. "И теперь есть дополнительные цели с реальными последствиями на земле", - подчеркнул Медведев, выступая на встрече в Москве. "У нас теперь четыре новых федеральных субъекта, что выгодно для нашей страны, так как это правильно принадлежит нам". Однако он подчеркнул важность защиты этих регионов. Остается неясным, имеет ли в виду Медведев дальнейшие территориальные приобретения для создания буферных зон вокруг аннексированных территорий.

Встреча на Совете НАТО-Украина, как объявил Dakhlallah, будет в основном посвящена обсуждению конфликта между Украиной и Россией, учитывая недавние интенсивные российские бомбардировки и авиационные удары. Усиливающаяся ситуация на востоке Украины, с продолжающимися интенсивными боевыми действиями вокруг Донбасса и продвижением российских войск к Покровску и Торезу, еще больше подчеркивает необходимость консультаций в кризисных ситуациях.

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