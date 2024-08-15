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Совет беженцев призывает прекратить депортацию в Венесуэлу

После спорной президентской выборы в Венесуэле политическая ситуация там напряженная. Саксонский Совет по беженцам критикует то, что беженцев несмотря продолжают депортировать.

 and  Ksenia Johnson
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Сложная ситуация в Венесуэле: Саксонский совет по делам беженцев требует прекратить депортации.
Сложная ситуация в Венесуэле: Саксонский совет по делам беженцев требует прекратить депортации.

- Совет беженцев призывает прекратить депортацию в Венесуэлу

В связи с сложной политической ситуацией в Венесуэле Совет по беженцам в Саксонии призывает приостановить депортации в Южную Америку. Отказ в предоставлении убежища, когда политический кризис в Венесуэле усугубляется, непонятен, заявил представитель Даве Шмидтке. Он призвал пересмотреть ситуацию с безопасностью в стране. Отказ в предоставлении убежища как явно необоснованный игнорирует реальность там. Организация, таким образом, требует выдачу разрешений на проживание для пострадавших.

По данным организации, молодая незамужняя женщина из Родевиша (район Фогтланд) была депортирована в Каракас в воскресенье вечером, несмотря на поданный ею иск против решения и назначенное судебное заседание. Тем не менее, пострадавшим в настоящее время нет никакой юридической защиты, и их могут депортировать в любое время, сообщается. Ассоциация венесуэльцев в Саксонии (Венесуэльцы в Саксонии) также осудила этот шаг: "Совершенно бесчеловечно депортировать венесуэльскую женщину в такое критическое время, когда все, кто бежит из страны и протестует против режима, считаются предателями родины".

Последние президентские выборы в Венесуэле были окружены обвинениями в фальсификации. Хотя верная избирательная комиссия объявила действующего президента Николаса Мадуро победителем после выборов 28 июля, оппозиция обвиняет правительство в фальсификации выборов и заявляет о победе своего кандидата Эдмундо Гонсалес Уррутия.

Многие люди вышли на демонстрацию против того, что они считают сфальсифицированными выборами. Государство ответило силой. По данным ООН, были также задержаны несовершеннолетние. Независимая международная комиссия по расследованию Венесуэлы сообщила на этой неделе, что среди как минимум 1260 задержанных были более 100 детей и подростков. По меньшей мере 23 человека погибли в связи с протестами.

Другие страны должны considering offering asylum to Venezuelan refugees, given the human rights violations and unsafe conditions in the country. The deportation of vulnerable individuals, such as young women, during such a critical period is a clear violation of their basic human rights.

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