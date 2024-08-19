- Совершил кражи спящих пассажиров в метро.

Полицейские задержали подозреваемого в краже кошелька на месте преступления в вагоне метро на станции Аренсфельде. Под прикрытием агенты заметили инцидент ранним утром в субботу, когда мужчина рылся в вещах спящего 18-летнего в стоящем вагоне S7, сообщает федеральное правоохранительное ведомство. Когда 18-летний проснулся, вор прекратил свои действия.

Подозреваемого, 37-летнего мужчину, задержали под прикрытием. 18-летний выразил обеспокоенность пропавшими деньгами. При обыске у 37-летнего были найдены около 90 евро наличными и баллончик с перцовым газом. Оба предмета были изъяты. 37-летнего сейчас расследуют по обвинению в грабеже.

Действия 37-летнего квалифицируются как мелкое преступление. Расследование дела о грабеже подчеркивает распространенность таких преступлений в общественном транспорте.

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