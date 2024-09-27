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Соучредитель компании "Трамп Медиа" и бывший участник "Ученика" продает около 100 миллионов долларов акций.

 and  Ann Bradley
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Исходя из рассматриваемого:
Исходя из рассматриваемого:

Соучредитель компании "Трамп Медиа" и бывший участник "Ученика" продает около 100 миллионов долларов акций.

Компания United Atlantic Ventures, возглавляемая сооснователем Trump Media & Technology Group Энди Литински, в настоящее время владеет всего 100 акциями компании, согласно недавним документам, опубликованным в прошлую четверг. Это существенное снижение по сравнению с более чем 7,5 миллионами акций, которые компания владела на конец марта.

Представитель United Atlantic Ventures не предоставил комментарий в ответ на запрос.

Продажа акций не стала сюрпризом, учитывая продолжающуюся правовую борьбу между Литински и Trump Media по поводу акций.

Литински был участником шоу NBC "The Apprentice" Дональда Трампа, что способствовало репутации Трампа как успешного предпринимателя.

Сначала инсайдерам было запрещено продавать акции в родительской компании Truth Social, Trump Media, из-за ограничений по блокировке. Однако, похоже, эти ограничения были сняты.

Основной вопрос был в том, продаст ли сам Трамп часть или все свои акции в компании. Но в начале этого месяца Трамп объявил, что не будет продавать свои акции.

По последним документам, Трамп владеет около 114,75 миллионов акций в Trump Media. Эта доля стоила примерно $6,2 миллиарда всего несколько недель назад. Однако в последнее время стоимость акций Trump Media резко упала, достигнув рекордно низких уровней на этой неделе.

По цене акций на закрытии в четверг $13,98, доля Трампа сейчас оценивается примерно в $1,6 миллиарда. Послеmarket trading saw the stock decreasing by approximately 1%.

Уменьшение количества акций United Atlantic Ventures в Trump Media & Technology Group может потенциально повлиять на их бизнес-стратегию. Несмотря на продажу акций, правовая борьба Trump Media с Литински по поводу акций может создать дополнительные проблемы для бизнеса.

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