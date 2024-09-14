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ПолитикаНовостиЕвропейский парламент

Социальная фракция ХДС считает, что Мерц не является решением К-вопроса.

 and  Yaroslav Smith
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Социальная фракция ХДС считает, что Мерц не является решением К-вопроса.

В ходе дискуссии о предстоящем кандидате на пост канцлера Союза председатель социального крыла ХДС Денис Радтке подчеркивает, что это не гарантирует лидеру партии Фридриху Мерцу эту должность. Необходимо найти наиболее подходящего кандидата, который сможет объединить как можно больше людей внутри ХДС и ХСС. "Это не борьба за власть, а требование заменить господина Шольца", - заявил Радтке в интервью медиа-группе Funke.

45-летний депутат Европарламента из Bochum, которого планируется избрать на пост нового федерального председателя ХДС в эту субботу в Веймаре, также признает лидера ХСС Маркуса Зёдера и министра-президента Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst своими конкурентами. По мнению Радтке, председатель ХДС всегда будет претендовать на пост федерального канцлера, и то же самое верно для председателя ХСС. "Так же очевидно, что министр-президент самой населенной федеральной земли, Северный Рейн-Вестфалия, с высокими рейтингами поддержки по всей стране, также обладает необходимыми качествами", - добавил он.

Радтке подчеркивает ответственность Мерца и Зёдера за установление процесса, гарантирующего полную поддержку кандидата на пост канцлера Союза со стороны обеих партий. Если Союз повторит свою внутреннюю драму 2021 года, это отразится на плохом результате последних федеральных выборов - "независимо от того, насколько ужасен световой шоу", - предупреждает он. Мерцу и Зёдеру предстоит ответить на вопрос "К-" после выборов в Ландтаг Бранденбурга 22 сентября.

Критика решения о несовместимости

Выступая перед Альянсом за прогресс и социальную справедливость (BSW), Радтке, назначенный председатель социального крыла, призывает к всеобщей переоценке решения ХДС о несовместимости. Полный отказ от сотрудничества с АФД остается неприкосновенным, но значение Левой партии за пределами Тюрингии остается предметом дискуссии. "В настоящее время решение о несовместимости препятствует сотрудничеству с левым министром-президентом Бодо Рамелов, который, по сути, является бывшим западногерманским функционером профсоюзов. С другой стороны, мы должны сформировать правительство с госпожой Вагенкнехт и ее сомнительно финансируемой, сталинской кадерной партией. Такая ситуация не имеет смысла для кого-либо и должна быть открыто обсуждена на следующем федеральном съезде ХДС", - потребовал Радтке.

Европейский парламент, скорее всего, будет участвовать в дискуссии и утверждении кандидата на пост канцлера Союза, учитывая значительную роль председателей крупных политических партий. Радтке подчеркивает необходимость единства Мерца и Зёдера в отношении кандидата на пост канцлера, так как любые внутренние разногласия могут отрицательно сказаться на результатах Союза на будущих выборах.

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