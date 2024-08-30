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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Социал-демократическая партия (СДПГ) предлагает создать специализированную группу по металлургическому сектору.

СПД в Северном Рейне-Вестфалии поддерживает работников Thyssenkrupp. В сотрудничестве с региональной администрацией они стремятся爭 дјакеуть government role within the steel division.

 and  Hanna Hofmann
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СДПГ в Северном Рейне-Вестфалии предлагает создать межведомственную 'Металлургическую рабочую...
СДПГ в Северном Рейне-Вестфалии предлагает создать межведомственную 'Металлургическую рабочую группу' для региональной администрации.

- Социал-демократическая партия (СДПГ) предлагает создать специализированную группу по металлургическому сектору.

Западногерманская СДПГ предложила правящей коалиции в Северном Рейне-Вестфалии создать межпартийную "Стальную рабочую группу в NRW". Эта предложенная команда частично изучит возможность государственного вмешательства в сталелитейное подразделение Thyssenkrupp. Об этом свидетельствует резолюция, принятая в пятницу вечером в Дюссельдорфе, о текущем положении дел в Thyssenkrupp Steel.

Инициатива этого шага исходит из продолжающейся дискуссии о крупнейшей в Германии сталелитейной компании Thyssenkrupp, в которой работает около 27 000 человек, большинство из которых находятся в Северном Рейне-Вестфалии. После месяцев споров с руководством компании несколько директоров и члены наблюдательного совета сталелитейного подразделения подали в отставку в четверг.

Председатель СДПГ в земле Сара Филипп прокомментировала: "СДПГ стоит плечом к плечу с работниками Thyssenkrupp, борясь за будущее их рабочих мест, компании и промышленного сектора в Северном Рейне-Вестфалии. Сегодня будущее Thyssenkrupp никогда не казалось более неопределенным".

После получения гарантий инвестиций в размере двух миллиардов евро от федерального и земельного правительств для развития завода по производству более экологически чистой стали они не смогли получить большего влияния на принятие решений руководством, например, место в наблюдательном совете. "Это было бы полностью оправдано и несомненно необходимо в связи с объемом финансирования", - говорится в резолюции.

СДПГ, как часть правящей коалиции в Северном Рейне-Вестфалии, предложила создать межпартийную "Стальную рабочую группу в NRW" для изучения возможности государственного вмешательства в сталелитейное подразделение Thyssenkrupp. Председатель СДПГ в земле Сара Филипп выразила поддержку работникам Thyssenkrupp и промышленному сектору в Северном Рейне-Вестфалии, заявив, что их будущее никогда не казалось более неопределенным.

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